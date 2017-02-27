Додано: Нед 18 лют, 2024 15:02

vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав: Как не парадоксально, но межбанк реагирует и на полит.события в стране. Как не парадоксально, но межбанк реагирует и на полит.события в стране. у нас политическое событие с 24.02.22 только одно. Если постоянно на что то реагировать, сломается психика. По факту фронт живёт своей жизнью, валютный рынок своей. Раз в месяц они персекаются, в день зарплаты военным. у нас политическое событие с 24.02.22 только одно. Если постоянно на что то реагировать, сломается психика. По факту фронт живёт своей жизнью, валютный рынок своей. Раз в месяц они персекаются, в день зарплаты военным.

Деньги дают или не дают. Рынок сразу реагирует на такие сообщения. У нас рынок спекулятивный и поэтому любое сообщение даже не связанное с финансами моментально раскачивает у.е. А чисто как рынок будет реагировать по финансам, выплатам з.п., сезону посевной, сбору урожая и т.д. так этот график уже лет 15 не меняется. А сейчас к этому графику прибавляем настроения общества в войне, оказания союзников помощи в вооружении, планы финансирования на этот год, деньги от МВФ, выплаты по ОГВЗ, то можно прибл. увидеть в каком мес. линия на меж. банке будет зелёной, а в каком мес.красной.