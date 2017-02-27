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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лют, 2024 13:29
Shaman написав: Yuri_61 написав:
Беззаперечним досягненням діючої влади є недопущення у країні гіперінфляції
, або, навіть незважаючи на
фінансові вливання від західних партнерів, 2х чи 3х кратної девальвації, щоб було виправданим в умовах війни.
оце так, це головна мета влада. але якщо в 2022 це напевне було виправдано, то на поточний момент ця ж політика несе великі девальваційні ризики у майбутньому.
...
>>> несе великі девальваційні ризики у майбутньому
Но после выборов -- т.е. нет никаких рисков
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_hunter
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:52
Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:58
_hunter написав: Shaman написав: Yuri_61 написав:
Беззаперечним досягненням діючої влади є недопущення у країні гіперінфляції
, або, навіть незважаючи на
фінансові вливання від західних партнерів, 2х чи 3х кратної девальвації, щоб було виправданим в умовах війни.
оце так, це головна мета влада. але якщо в 2022 це напевне було виправдано, то на поточний момент ця ж політика несе великі девальваційні ризики у майбутньому.
...
>>> несе великі девальваційні ризики у майбутньому
Но после выборов -- т.е. нет никаких рисков
вибори будуть після закінчення війни. ризики девалу - теж. що наступить раніше - невідомо. хтось же ще переобратися хоче
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Shaman
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:12
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
так где причина и следствие? )
межбанк реагирует на обменки или наоборот?
всё решает НБУ ( +0.0235)
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emeta
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:39
emeta написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
так где причина и следствие? )
межбанк реагирует на обменки или наоборот?
всё решает НБУ ( +0.0235)
Как не парадоксально, но межбанк реагирует и на полит.события в стране.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:44
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
оце так, це головна мета влада. але якщо в 2022 це напевне було виправдано, то на поточний момент ця ж політика несе великі девальваційні ризики у майбутньому.
...
>>> несе великі девальваційні ризики у майбутньому
Но после выборов -- т.е. нет никаких рисков
вибори будуть після закінчення війни. ризики девалу - теж. що наступить раніше - невідомо. хтось же ще переобратися хоче
>>> що наступить раніше - невідомо
До выборов точно дотянут -- тут сколько, пару месяцев осталось.
>>> хтось же ще переобратися хоче
ну, хотеть -- не вредно, вроде как. Только шансов -- 0.
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_hunter
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:56
Игорь Алексеевич написав:
Как не парадоксально, но межбанк реагирует и на полит.события в стране.
у нас политическое событие с 24.02.22 только одно. Если постоянно на что то реагировать, сломается психика. По факту фронт живёт своей жизнью, валютный рынок своей. Раз в месяц они персекаются, в день зарплаты военным.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:02
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Как не парадоксально, но межбанк реагирует и на полит.события в стране.
у нас политическое событие с 24.02.22 только одно. Если постоянно на что то реагировать, сломается психика. По факту фронт живёт своей жизнью, валютный рынок своей. Раз в месяц они персекаются, в день зарплаты военным.
Деньги дают или не дают. Рынок сразу реагирует на такие сообщения. У нас рынок спекулятивный и поэтому любое сообщение даже не связанное с финансами моментально раскачивает у.е. А чисто как рынок будет реагировать по финансам, выплатам з.п., сезону посевной, сбору урожая и т.д. так этот график уже лет 15 не меняется. А сейчас к этому графику прибавляем настроения общества в войне, оказания союзников помощи в вооружении, планы финансирования на этот год, деньги от МВФ, выплаты по ОГВЗ, то можно прибл. увидеть в каком мес. линия на меж. банке будет зелёной, а в каком мес.красной.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:13
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Как не парадоксально, но межбанк реагирует и на полит.события в стране.
у нас политическое событие с 24.02.22 только одно. Если постоянно на что то реагировать, сломается психика. По факту фронт живёт своей жизнью, валютный рынок своей. Раз в месяц они персекаются, в день зарплаты военным.
Деньги дают или не дают. Рынок сразу реагирует на такие сообщения. У нас рынок спекулятивный
и поэтому любое сообщение даже не связанное с финансами моментально
раскачивает у.е. А чисто как рынок будет реагировать по финансам, выплатам з.п., сезону посевной, сбору урожая и т.д. так этот график уже лет 15
не меняется. А сейчас к этому графику прибавляем настроения общества в войне, оказания союзников помощи в вооружении, планы финансирования на этот год, деньги от МВФ, выплаты по ОГВЗ, то можно прибл. увидеть в каком мес. линия на меж. банке будет зелёной, а в каком мес.красной.
відразу декілька помилок. по-перше, далеко не спекулятивний. й тому реагує далеко не миттєво. так, при стрімких руках починається паніка, але це має бути ДУЖЕ стрімкий рух. а так ринок бізнесовий - переважна більшість операцій викликана потребами бізнесу, а не рівнем курсу...
15 років - невдало вибрали період. 2014-2015 роки були значні несезонні рухи, викликані якраз фінансовими причинами. 2019 рік - який сезонний фактор, згадаєте?
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Shaman
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:23
Shaman написав:
15 років - невдало вибрали період. 2014-2015 роки були значні несезонні рухи, викликані якраз фінансовими причинами. 2019 рік - який сезонний фактор, згадаєте?
Я в бизнесе с 92года. и уже по годам точно не помню. Знаю только одно, что постоянно бизнес находился при кризисах в стране. Максимум между промежутками кризисов было 2 года, когда можно было немного расслабится и работать именно в удовольствие. Но ничего и в кризисах можно работать и зарабатывать. За эти годы уже привык постоянно работать и думать на несколько лет вперёд.
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