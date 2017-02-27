Додано: Нед 18 лют, 2024 16:40

oleg49 написав: Starikan написав: Не пишите глупости. У них сейчас яростная предвыборная межпартийная борьба. Респы, как овцы в стаде, следуют любым указаниям Трампа, а Байден уже который месяц стоит в цугцванге. Кто как одет и что говорит ермак - для них никакого значения не имеет. Тем более для решения вопроса о выделении помощи Израилю и Тайваню. Это политика, а не сплетни бабушек на лавочке. Не пишите глупости. У них сейчас яростная предвыборная межпартийная борьба. Респы, как овцы в стаде, следуют любым указаниям Трампа, а Байден уже который месяц стоит в цугцванге. Кто как одет и что говорит ермак - для них никакого значения не имеет. Тем более для решения вопроса о выделении помощи Израилю и Тайваню. Это политика, а не сплетни бабушек на лавочке.

Ок, якщо вважаєте, що наші керманичі проводять продуману та зважену зовнішню політику. Ок, якщо вважаєте, що наші керманичі проводять продуману та зважену зовнішню політику.

Проте, казати, що республіканська партія -це стадо,як мінімум дурниця. Скільки трампістів серед республіканців? Третина?

Проблема в тому, що американські виборці не розуміють, чому на кордони інших країн політики можуть знайти гроші, а на американські кордоні ні. Кордони - це 800+тис. нелегалів на рік. І це одне з кількох ключових питань на яких будуються багатоходові передвиборчі комбінації з обох сторін.

Запропонуйте кращу. Тільки без посилань на "тотальну корупцію", це типовий наратив трампістів, росіян та наших заробляючих на цьому блоХерів.Ви ще скажіть, що Захід проводить "продуману та зважену" зовнішню політику.Рука-обличчя... Третина (причому найактивніших) - це, по-вашому, мало?А помірні бояться свого майбутнього, коли Трамп прийде до влади.Це не мої приватні думки, про це пишуть американці.За це дякуйте американську конституцію 250-річної давнини, згідно з якої будь-хто, який будь-яким чином опинився на території США, має право на подання на притулок, і тільки судовий розгляд, який може тягнутися роками, вирішує його долю. Таким чином легалізувалися і багато наших людей.Крім того, значна доля американського південного с/х тримається на мексиканських нелегалах. Штучний інтелект ще не навчився збирати полуницю та виноград, а пересічні американці працювати там не хочуть.Та і я не розумію, що мається на увазі під "зміцненням кордону"? Побудування тисячомільної стіни яценюка, може й ще з кулеметами? Щоб зіпсувати відносини з Мексікою, яка зараз багато в чому замінила Китай в імпорті ТНС?Взагалі більшість американських виборців нічого не розуміють у зовнішній політиці, вона їх поки що дуже мало торкається. Сотні мільярдів, безцільно вбуханих у Афган, їх чомусь на протязі десятиріч не хвилювали.[Голос из Америки]