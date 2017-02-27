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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лют, 2024 15:35
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
15 років - невдало вибрали період. 2014-2015 роки були значні несезонні рухи, викликані якраз фінансовими причинами. 2019 рік - який сезонний фактор, згадаєте?
Я в бизнесе с 92года. и уже по годам точно не помню. Знаю только одно, что постоянно бизнес находился при кризисах в стране. Максимум между промежутками кризисов было 2 года, когда можно было немного расслабится и работать именно в удовольствие. Но ничего и в кризисах можно работать и зарабатывать. За эти годы уже привык постоянно работать и думать на несколько лет вперёд.
О чем вы думаете на май 2027 года?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:43
Investor_K , шашлики.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 16:40
oleg49 написав: Starikan написав:
Не пишите глупости. У них сейчас яростная предвыборная межпартийная борьба. Респы, как овцы в стаде, следуют любым указаниям Трампа, а Байден уже который месяц стоит в цугцванге. Кто как одет и что говорит ермак - для них никакого значения не имеет. Тем более для решения вопроса о выделении помощи Израилю и Тайваню. Это политика, а не сплетни бабушек на лавочке.
Ок, якщо вважаєте, що наші керманичі проводять продуману та зважену зовнішню політику.
Запропонуйте кращу. Тільки без посилань на "тотальну корупцію", це типовий наратив трампістів, росіян та наших заробляючих на цьому блоХерів.
Ви ще скажіть, що Захід проводить "продуману та зважену" зовнішню політику.
Проте, казати, що республіканська партія -це стадо,як мінімум дурниця. Скільки трампістів серед республіканців? Третина?
Рука-обличчя... Третина (причому найактивніших) - це, по-вашому, мало?
А помірні бояться свого майбутнього, коли Трамп прийде до влади.
Це не мої приватні думки, про це пишуть американці.
Проблема в тому, що американські виборці не розуміють, чому на кордони інших країн політики можуть знайти гроші, а на американські кордоні ні. Кордони - це 800+тис. нелегалів на рік. І це одне з кількох ключових питань на яких будуються багатоходові передвиборчі комбінації з обох сторін.
За це дякуйте американську конституцію 250-річної давнини, згідно з якої будь-хто, який будь-яким чином опинився на території США, має право на подання на притулок, і тільки судовий розгляд, який може тягнутися роками, вирішує його долю. Таким чином легалізувалися і багато наших людей.
Крім того, значна доля американського південного с/х тримається на мексиканських нелегалах. Штучний інтелект ще не навчився збирати полуницю та виноград, а пересічні американці працювати там не хочуть.
Та і я не розумію, що мається на увазі під "зміцненням кордону"? Побудування тисячомільної стіни яценюка, може й ще з кулеметами? Щоб зіпсувати відносини з Мексікою, яка зараз багато в чому замінила Китай в імпорті ТНС?
Взагалі більшість американських виборців нічого не розуміють у зовнішній політиці, вона їх поки що дуже мало торкається. Сотні мільярдів, безцільно вбуханих у Афган, їх чомусь на протязі десятиріч не хвилювали.
[Голос из Америки]
Востаннє редагувалось Starikan
в Нед 18 лют, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Starikan
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:42
Starikan написав: oleg49 написав: Starikan написав:
Не пишите глупости. У них сейчас яростная предвыборная межпартийная борьба. Респы, как овцы в стаде, следуют любым указаниям Трампа, а Байден уже который месяц стоит в цугцванге. Кто как одет и что говорит ермак - для них никакого значения не имеет. Тем более для решения вопроса о выделении помощи Израилю и Тайваню. Это политика, а не сплетни бабушек на лавочке.
Ок, якщо вважаєте, що наші керманичі проводять продуману та зважену зовнішню політику.
\\\
Взагалі більшість американських виборців нічого не розуміють у зовнішній політиці, вона їх поки що дуже мало торкається. Сотні мільярдів, безцільно вбуханих у Афган, їх чомусь на протязі десятиріч не хвилювали.
[Голос из Америки]
Может быть потому что _тогда_ денег было много а внутренних проблем -- мало?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:01
_hunter написав: Starikan написав:
\\\
Взагалі більшість американських виборців нічого не розуміють у зовнішній політиці, вона їх поки що дуже мало торкається. Сотні мільярдів, безцільно вбуханих у Афган, їх чомусь на протязі десятиріч не хвилювали.
[Голос из Америки]
Может быть потому что _тогда_ денег было много а внутренних проблем -- мало?
ні, питання не грошей, а те що дехто намагається вирішити власні питання, блокуючи реально важливі речі. розслабилася американська демократія, цинічний нахаба її поки хакнув. Сенат схвалив закон, а спікер Конгресу - а я не буду ставити на голосування (мені так Трамп сказав), й взагалі канікули на два тижні. як розумний американець, я б лише через це не голосував за Трампа. але є ядерний електорат, яки не назвеш розумним.
в цікаві часи живемо.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:31
Shaman написав: _hunter написав: Starikan написав:
\\\
Взагалі більшість американських виборців нічого не розуміють у зовнішній політиці, вона їх поки що дуже мало торкається. Сотні мільярдів, безцільно вбуханих у Афган, їх чомусь на протязі десятиріч не хвилювали.
[Голос из Америки]
Может быть потому что _тогда_ денег было много а внутренних проблем -- мало?
ні, питання не грошей, а те що дехто намагається вирішити власні питання, блокуючи реально важливі речі. розслабилася американська демократія, цинічний нахаба її поки хакнув. \\\
Я там еще и про "проблемы" писал... Этот "цинічний нахаба" -- он же не "изниоткуда" возник -- а как ответ на потребность Make America Great Again.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:52
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
ЧР на міжбанк так вліяє?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:30
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:Starikan
\\\
Взагалі більшість американських виборців нічого не розуміють у зовнішній політиці, вона їх поки що дуже мало торкається. Сотні мільярдів, безцільно вбуханих у Афган, їх чомусь на протязі десятиріч не хвилювали.
[Голос из Америки]
Может быть потому что _тогда_ денег было много а внутренних проблем -- мало?
ні, питання не грошей, а те що дехто намагається вирішити власні питання, блокуючи реально важливі речі. розслабилася американська демократія, цинічний нахаба її поки хакнув. \\\
Я там еще и про "проблемы" писал... Этот "цинічний нахаба" -- он же не "изниоткуда" возник -- а как ответ на потребность Make America Great Again.
проблеми ті самі. нелегальна еміграція з Мексики - це ж проблема для США скільки десятків років.
в першу чергу це потреба тих, хто не встигає за змінами в тому, щоб стало, як було. цього не буде, але люди мають надію. тому за Трампа реднеки та іржавий пояс, а за демократів тихоокеанське узбережжя. стрімкі зміни завжди супроводжуються такими конфліктами.
Make America Great Again - таке не може статися, якщо Штати ізолюються. чесно цю передвиборчу кампанію респів можна назвати Трамп понад усе
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:39
Игорь Алексеевич написав:
так этот график уже лет 15 не меняется. А сейчас к этому графику прибавляем настроения общества в войне, оказания союзников помощи в вооружении, планы финансирования на этот год, деньги от МВФ, выплаты по ОГВЗ, то можно прибл. увидеть
в каком мес. линия на меж. банке будет зелёной
,
а в каком мес. красной
.
- а в каком месяце - совсем ЖО**
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Додано: Нед 18 лют, 2024 20:28
Транш від МВФ для України: коли і скільки можуть виділити
Народний депутат Ярослав Железняк поділився уточненнями по траншу для України від МВФ. Зокрема, він зауважив, що переглядів в цьому році буде чотири: у березні, червні-липні, жовтні і грудні.
Суми траншів будуть розбиті непропорційно: За цей квартал, в кінці березня ми отримаємо 890 млн $. Далі літом - 2,24 млрд $ Потім у жовтні та грудні по 1,12 млрд $ за кожен перегляд. Ось сукупно 5,4 млрд $ і вийде.
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