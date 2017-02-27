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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11207112081120911210
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:О чем вы думаете на май 2027 года?
Вас больше интересует про курс дол. Отвечу кратко - такая информация платная))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:41

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.

ЧР на міжбанк так вліяє?
Не чёрный рынок, а у менял вся информация из кабинетов НБУ. Это их бизнес, как и у вас. А значит они должны знать больше, чем обычный потребитель. Мы можем только наблюдать за их рынком и делать какие то прогнозы. Уже можно немного привыкнуть какие курсы в пятницу и какие будут на выходные. И какие курсы у менял в воскр. на понедельник.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:О чем вы думаете на май 2027 года?
Вас больше интересует про курс дол. Отвечу кратко - такая информация платная))

Курс бакса как бы пох.
Что будет с Родиной и с нами?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:О чем вы думаете на май 2027 года?
Вас больше интересует про курс дол. Отвечу кратко - такая информация платная))

є такий тест IQ в інеті. проходиш тест, й в кінці тобі пропонують надіслати невеличку суму, щоб отримати результати. дехто платить. система, ой щось не пройшло, спробуйте ще раз. тобто насправді IQ в цьому тесті визначається кількістю спроб заплатити - обернено пропорційно. жаль, немає інфо скільки разів спробував переможець :D

платити за прогноз курсу можна хіба що Пишному :D а от забиватися з ним не слід :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:47

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:О чем вы думаете на май 2027 года?
Вас больше интересует про курс дол. Отвечу кратко - такая информация платная))

Курс бакса как бы пох.
Что будет с Родиной и с нами?

складне питання :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:платити за прогноз курсу
Это и есть бизнес. Народ гадалкам, мольфарам платят и верят, а они не плохо за счёт ид...живут. Поэтому новая рубрика открывается - кто хочет узнать прогноз про курс дол, евро, и т.д. на 24 - 25г. то перекиньте монеты на карту..... Расценки зависят от точного прогноза по мес., дням, часам)) Всё равно покроют потом матом, но хоть не обидно будет, что есть монеты в кармане.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:58

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:платити за прогноз курсу
Это и есть бизнес. Народ гадалкам, мольфарам платят и верят, а они не плохо за счёт ид...живут. Поэтому новая рубрика открывается - кто хочет узнать прогноз про курс дол, евро, и т.д. на 24 - 25г. то перекиньте монеты на карту..... Расценки зависят от точного прогноза по мес., дням, часам)) Всё равно покроют потом матом, но хоть не обидно будет, что есть монеты в кармане.))

поспішайте - час надання послуги обмежений - до дати першого прогнозу :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:56

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:О чем вы думаете на май 2027 года?
Вас больше интересует про курс дол. Отвечу кратко - такая информация платная))

Курс бакса как бы пох.
Что будет с Родиной и с нами?

Є така неприємна річ, як "ошибка невозвратных затрат". В цю пастку попала більша частина нашого суспільства та, на жаль, керівництво нашої країни. Якщо, швидко не прийде розуміння цієї проблеми, то буде повний...
Цікава стаття на тему "ошибки невозвратных затрат": https://goal-life.com/page/kniga/idea/n ... ie-zatrati
oleg49
 
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