Игорь Алексеевич написав:Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
ЧР на міжбанк так вліяє?
Не чёрный рынок, а у менял вся информация из кабинетов НБУ. Это их бизнес, как и у вас. А значит они должны знать больше, чем обычный потребитель. Мы можем только наблюдать за их рынком и делать какие то прогнозы. Уже можно немного привыкнуть какие курсы в пятницу и какие будут на выходные. И какие курсы у менял в воскр. на понедельник.
Investor_K написав:О чем вы думаете на май 2027 года?
Вас больше интересует про курс дол. Отвечу кратко - такая информация платная))
є такий тест IQ в інеті. проходиш тест, й в кінці тобі пропонують надіслати невеличку суму, щоб отримати результати. дехто платить. система, ой щось не пройшло, спробуйте ще раз. тобто насправді IQ в цьому тесті визначається кількістю спроб заплатити - обернено пропорційно. жаль, немає інфо скільки разів спробував переможець
платити за прогноз курсу можна хіба що Пишному а от забиватися з ним не слід
Это и есть бизнес. Народ гадалкам, мольфарам платят и верят, а они не плохо за счёт ид...живут. Поэтому новая рубрика открывается - кто хочет узнать прогноз про курс дол, евро, и т.д. на 24 - 25г. то перекиньте монеты на карту..... Расценки зависят от точного прогноза по мес., дням, часам)) Всё равно покроют потом матом, но хоть не обидно будет, что есть монеты в кармане.))
Это и есть бизнес. Народ гадалкам, мольфарам платят и верят, а они не плохо за счёт ид...живут. Поэтому новая рубрика открывается - кто хочет узнать прогноз про курс дол, евро, и т.д. на 24 - 25г. то перекиньте монеты на карту..... Расценки зависят от точного прогноза по мес., дням, часам)) Всё равно покроют потом матом, но хоть не обидно будет, что есть монеты в кармане.))
поспішайте - час надання послуги обмежений - до дати першого прогнозу
Investor_K написав:О чем вы думаете на май 2027 года?
Вас больше интересует про курс дол. Отвечу кратко - такая информация платная))
Курс бакса как бы пох. Что будет с Родиной и с нами?
Є така неприємна річ, як "ошибка невозвратных затрат". В цю пастку попала більша частина нашого суспільства та, на жаль, керівництво нашої країни. Якщо, швидко не прийде розуміння цієї проблеми, то буде повний... Цікава стаття на тему "ошибки невозвратных затрат": https://goal-life.com/page/kniga/idea/n ... ie-zatrati