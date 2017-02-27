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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лют, 2024 22:53
Yuri_61 написав:
я й так скажу - 80 грн за долар це лише питання часу, не більше
Мне нравится всегда ответ - приходите к нам после обеда). А обед у некоторых начинается с 11.30 и у некоторых заканчивается в 15.30 А нельзя точно сказать - приходите предположим в 13.00. Так и дол. будет и 50 и 80 и 100 и т.д.- В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ)).
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