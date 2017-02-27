Мне нравится всегда ответ - приходите к нам после обеда). А обед у некоторых начинается с 11.30 и у некоторых заканчивается в 15.30 А нельзя точно сказать - приходите предположим в 13.00. Так и дол. будет и 50 и 80 и 100 и т.д.- В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ)).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лют, 2024 22:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Мне нравится всегда ответ - приходите к нам после обеда). А обед у некоторых начинается с 11.30 и у некоторых заканчивается в 15.30 А нельзя точно сказать - приходите предположим в 13.00. Так и дол. будет и 50 и 80 и 100 и т.д.- В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ)).
Додано: Пон 19 лют, 2024 01:01
Смотрите шире
Вы же немолодой человек и возможно лет в 25+++ немного поучаствовали в переделке(за перестройку и особенно перестрелку спрашивать некомильфо)
При Рейгане нефть обвалили до 10тки, при Клинтоне и до 9ти рухнула вроде
Зарплаты тогда в нормальных странах были в несколько раз ниже в уе/фунтах/ДМ/франках, чем сейчас.
Золото и в 5-7раз от текущего ниже было, аналогично и продукты.
Ковидный вертолёт с инфляцией минимум треть никто не отменял
Так что нынешние 75/баррель это далеко не уровень благоденствия при добыче в условиях крайнего севера, где зарплаты у вахтовиков х2...3 от ихней утилизации чушпанов и пацанов(сво)
Кррме того возможно будут нормальные диверсии по нефтянке(НПЗ), чтоб местные скрепофаги почуствовали что такое дефицитный бензин с рук по цене как в Румынии при зряплате как в Молдавии, и ситуация 90-91годов на рашке повторится.
Додано: Пон 19 лют, 2024 08:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Це все дуже "класно", головне скільки часу ми протримаємось без зброї?
З такими "партнерами" і вороги непотрібні.
Додано: Пон 19 лют, 2024 08:19
барабашов ,
Тот случай, когда ты в душе все тот же патлатый подростковый немного бандит из Днепра…
Решивший поиграть в шерлокхолмса (ага, ему под 60 лет.. . а значит он жил в 90-тых наверное, тоже немного бандит.. может не такой патлатый как я, канеш, но это и не важно…)
А если жил в 90-х, то все! Вот оно! Стреляли.. в него стреляли, он стрелял… насыпай лексику «Чушпан-пацан», и вообще все что в детской психике осталось с 90-х.
Забавный ты барабашов..
Додано: Пон 19 лют, 2024 08:30
По кількості закритих за минулий рік фінансових компаній скоріше за неринкові відносини. Якщо ви натякаєте на мій заробіток,то все що отримую Виключно у національній валюті. Зараз такий час що між грошима і здоров'я - обираю завжди друге
Додано: Пон 19 лют, 2024 08:36
В 90-і хто встиг переобутися зміг легше пережити розпад союзу,зміну напрямку ідеології,легше переносити різкі зміни, навчився робити навпаки тому що обіцяє влада. Кому здається що гривня і депозит це вигідно,може порахувати купівлю метрів в забудові та її продаж. Це не швидко проте легко порахувати.
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