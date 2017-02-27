Додано: Пон 19 лют, 2024 01:01

oleg49 написав: Глянув ціни на нафту. Краще б не дивився. Urals - 75$! Дисконт до Brent - 8$! Як у довоєнні часи. Я так розумію, санкції та "поток ціни" - це все тільки в нашій уяві. Глянув ціни на нафту. Краще б не дивився. Urals - 75$! Дисконт до Brent - 8$! Як у довоєнні часи. Я так розумію, санкції та "поток ціни" - це все тільки в нашій уяві.

Смотрите ширеВы же немолодой человек и возможно лет в 25+++ немного поучаствовали в переделке(за перестройку и особенно перестрелку спрашивать некомильфо)При Рейгане нефть обвалили до 10тки, при Клинтоне и до 9ти рухнула вродеЗарплаты тогда в нормальных странах были в несколько раз ниже в уе/фунтах/ДМ/франках, чем сейчас.Золото и в 5-7раз от текущего ниже было, аналогично и продукты.Ковидный вертолёт с инфляцией минимум треть никто не отменялТак что нынешние 75/баррель это далеко не уровень благоденствия при добыче в условиях крайнего севера, где зарплаты у вахтовиков х2...3 от ихней утилизации чушпанов и пацанов(сво)Кррме того возможно будут нормальные диверсии по нефтянке(НПЗ), чтоб местные скрепофаги почуствовали что такое дефицитный бензин с рук по цене как в Румынии при зряплате как в Молдавии, и ситуация 90-91годов на рашке повторится.