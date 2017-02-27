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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11209112101121111212
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:46

  sens написав:Проте останні два роки головні корупціонери країни вкладають в житло і земельні ділянки
земельні - це між Чорнівцями,Ужгородом та Львовом?...Чи за три копійки скуповують залишки у Донецькій області, щоб перепродати якомусь офшору свого бізнес-партнера на болотах?

А взагалі - це , звісно, дуже гарно, що головні корупціонери країни вам чітко доповідають, що, скільки й куди вони вкладають
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:57

  flysoulfly написав:
  sens написав:Проте останні два роки головні корупціонери країни вкладають в житло і земельні ділянки
земельні - це між Чорнівцями,Ужгородом та Львовом?...Чи за три копійки скуповують залишки у Донецькій області, щоб перепродати якомусь офшору свого бізнес-партнера на болотах?

А взагалі - це , звісно, дуже гарно, що головні корупціонери країни вам чітко доповідають, що, скільки й куди вони вкладають
є відкриті реєстри,є незалежні журналісти які збирають неофіційно інформацію
sens
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