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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11210112111121211213>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:46

  sens написав:Проте останні два роки головні корупціонери країни вкладають в житло і земельні ділянки
земельні - це між Чорнівцями,Ужгородом та Львовом?...Чи за три копійки скуповують залишки у Донецькій області, щоб перепродати якомусь офшору свого бізнес-партнера на болотах?

А взагалі - це , звісно, дуже гарно, що головні корупціонери країни вам чітко доповідають, що, скільки й куди вони вкладають
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:57

  flysoulfly написав:
  sens написав:Проте останні два роки головні корупціонери країни вкладають в житло і земельні ділянки
земельні - це між Чорнівцями,Ужгородом та Львовом?...Чи за три копійки скуповують залишки у Донецькій області, щоб перепродати якомусь офшору свого бізнес-партнера на болотах?

А взагалі - це , звісно, дуже гарно, що головні корупціонери країни вам чітко доповідають, що, скільки й куди вони вкладають
є відкриті реєстри,є незалежні журналісти які збирають неофіційно інформацію
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:05

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Транш від МВФ для України: коли і скільки можуть виділити

За цей квартал, в кінці березня ми отримаємо 890 млн $. Далі літом - 2,24 млрд $ Потім у жовтні та грудні по 1,12 млрд $ за кожен перегляд. Ось сукупно 5,4 млрд $ і вийде.
Можете сами сделать расчёт про ЖО и когда она будет нам сообщить?

Це все дуже "класно", головне скільки часу ми протримаємось без зброї?
З такими "партнерами" і вороги непотрібні.

ЗВР більше чим на 3 міс. критичного імпорту.
Найближча допомога в березні зразу за цілий квартал.
Так що не потрібно розганяти паніку.
Місяць.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:13

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.

ЧР на міжбанк так вліяє?
Не чёрный рынок, а у менял вся информация из кабинетов НБУ. Это их бизнес, как и у вас. А значит они должны знать больше, чем обычный потребитель. Мы можем только наблюдать за их рынком и делать какие то прогнозы. Уже можно немного привыкнуть какие курсы в пятницу и какие будут на выходные. И какие курсы у менял в воскр. на понедельник.

Так що з курсом - хто кому Ванга?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:18

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:ні, питання не грошей, а те що дехто намагається вирішити власні питання, блокуючи реально важливі речі. розслабилася американська демократія, цинічний нахаба її поки хакнув. \\\

Я там еще и про "проблемы" писал... Этот "цинічний нахаба" -- он же не "изниоткуда" возник -- а как ответ на потребность Make America Great Again.

проблеми ті самі. нелегальна еміграція з Мексики - це ж проблема для США скільки десятків років.

в першу чергу це потреба тих, хто не встигає за змінами в тому, щоб стало, як було. цього не буде, але люди мають надію. тому за Трампа реднеки та іржавий пояс, а за демократів тихоокеанське узбережжя. стрімкі зміни завжди супроводжуються такими конфліктами.

Make America Great Again - таке не може статися, якщо Штати ізолюються. чесно цю передвиборчу кампанію респів можна назвати Трамп понад усе :D

>>> проблеми ті самі. нелегальна еміграція з Мексики
Но объемы этой миграции именно в последние года достигли каких-то совсем уж неприличных масштабов -- на уровне миллионов в год.
При этом мигрантов стали по всяким отелям селить -- что вызывает "удивление" при росте "бездомности" среди граждан.

>>> таке не може статися, якщо Штати ізолюються
но и все НАТО на своем горбу тянуть -- не особо вариант :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:41

  flyman написав:

З такими "партнерами" і вороги непотрібні.

ЗВР більше чим на 3 міс. критичного імпорту.
Найближча допомога в березні зразу за цілий квартал.
Так що не потрібно розганяти паніку
та понятно, сначала же кто-то (инкогнито,"хотя это слоньонок") должен успеть максимально выгодно выйти из своих мегаприбыльных гривневых ОВДП в нормальную валюту по минимальным курсам (Zebra :mrgreen: 34 ?)... Война войной, а прибылЯ - по расписанию.

т.е до середины 3го квартала "в багдаде всьо спокойно" ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 19 лют, 2024 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Так що з курсом - хто кому Ванга?

Торги по долару дещо активізувалися ближче до 11-ї години, але обсяги явно сьогодні будуть низькими. Працювати на ТОМі великої кількості бажаючих поки немає.
Крім цього, у США сьогодні вихідний — Президентський день і тому всі угоди щодо долара йдуть в Україні ТОМом, що малоцікаво багатьом клієнтам і вони одразу перенесли свої операції у доларі на вівторок.

Сообщают с меж. банка. Поэтому ещё не вечер.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:47

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Так що з курсом - хто кому Ванга?

Торги по долару дещо активізувалися ближче до 11-ї години, але обсяги явно сьогодні будуть низькими. Працювати на ТОМі великої кількості бажаючих поки немає.
Крім цього, у США сьогодні вихідний — Президентський день і тому всі угоди щодо долара йдуть в Україні ТОМом, що малоцікаво багатьом клієнтам і вони одразу перенесли свої операції у доларі на вівторок.

Сообщают с меж. банка. Поэтому ещё не вечер.

у понеділок пониження рівня курсу, не вгадали. Носрадамус на паузі
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:53

Что случилось на межбанке?
Это из-за Авдеевки?!
asti
 
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  asti написав:Что случилось на межбанке?
Это из-за Авдеевки?!
Ах, сегодня, оказывается, ещё и ТОМ!!
Ну если даже ТОМом гребут...😱😱😱
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