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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11210112111121211213
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:у понеділок пониження рівня курсу, не вгадали. Носрадамус на паузі
У вас понед. начинается в 6 утра и заканчивается после 11.00 после принятия ...))) Все торги на м.б. обычно происходят с 11.00 до 14.00. А м.б. закрывается ближе к 15.30. Хотя меня устраивает в феврале вверх, про что я и писал всегда про курс с 15.02.24г. - 38,5. А вот с марта устроит вниз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:00

  flysoulfly написав:
  flyman написав:

З такими "партнерами" і вороги непотрібні.

ЗВР більше чим на 3 міс. критичного імпорту.
Найближча допомога в березні зразу за цілий квартал.
Так що не потрібно розганяти паніку
та понятно, сначала же кто-то (инкогнито,"хотя это слоньонок") должен успеть максимально выгодно выйти из своих мегаприбыльных гривневых ОВДП в нормальную валюту по минимальным курсам (Zebra :mrgreen: 34 ?)... Война войной, а прибылЯ - по расписанию.

т.е до середины 3го квартала "в багдаде всьо спокойно" ?

нє,
до середини 3го кв. "курим" свої, а далі ще "пострілюєм" у партнерів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:12

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:у понеділок пониження рівня курсу, не вгадали. Носрадамус на паузі
У вас понед. начинается в 6 утра и заканчивается после 11.00 после принятия ...))) Все торги на м.б. обычно происходят с 11.00 до 14.00. А м.б. закрывается ближе к 15.30. Хотя меня устраивает в феврале вверх, про что я и писал всегда про курс с 15.02.24г. - 38,5. А вот с марта устроит вниз.

Було питання на початку,як курс чр впливає на міжбанк ? Ваша відповідь - в понеділок курс донизу. Носрадамус на паузу.
sens
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  #<1 ... 11210112111121211213
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