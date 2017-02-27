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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2024 11:57
sens написав:
у понеділок пониження рівня курсу, не вгадали. Носрадамус на паузі
У вас понед. начинается в 6 утра и заканчивается после 11.00 после принятия ...))) Все торги на м.б. обычно происходят с 11.00 до 14.00. А м.б. закрывается ближе к 15.30. Хотя меня устраивает в феврале вверх, про что я и писал всегда про курс с 15.02.24г. - 38,5. А вот с марта устроит вниз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 19 лют, 2024 12:00
flysoulfly написав: flyman написав:
З такими "партнерами" і вороги непотрібні.
ЗВР більше чим на 3 міс. критичного імпорту.
Найближча допомога в березні зразу за цілий квартал.
Так що не потрібно розганяти паніку
та понятно, сначала же кто-то (инкогнито,"хотя это слоньонок") должен успеть максимально выгодно выйти из своих мегаприбыльных гривневых ОВДП в нормальную валюту по минимальным курсам (Zebra
34 ?)... Война войной, а прибылЯ - по расписанию.
т.е до середины 3го квартала "в багдаде всьо спокойно" ?
нє,
до середини 3го кв. "курим" свої, а далі ще "пострілюєм" у партнерів
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flyman
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Додано: Пон 19 лют, 2024 12:12
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
у понеділок пониження рівня курсу, не вгадали. Носрадамус на паузі
У вас понед. начинается в 6 утра и заканчивается после 11.00 после принятия ...))) Все торги на м.б. обычно происходят с 11.00 до 14.00. А м.б. закрывается ближе к 15.30. Хотя меня устраивает в феврале вверх, про что я и писал всегда про курс с 15.02.24г. - 38,5. А вот с марта устроит вниз.
Було питання на початку,як курс чр впливає на міжбанк ? Ваша відповідь - в понеділок курс донизу. Носрадамус на паузу.
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sens
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Додано: Пон 19 лют, 2024 12:20
Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 19 лют, 2024 12:24
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
В 13-52 від 18.02.24
Тяжко дивитися завтра в сьогоднішній день
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sens
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:58
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев
Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.
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Xenon
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Додано: Пон 19 лют, 2024 14:05
Понедельник не перестаёт удивлять ) Курс вверх, как всегда )
Хотя время на откатик маленький ещё есть?)
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Andrey2512
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Додано: Пон 19 лют, 2024 14:06
Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев
Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.
Що це має бути?
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Investor_K
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Додано: Пон 19 лют, 2024 14:23
Investor_K написав: Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев
Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.
Що це має бути?
інвестняня в кожен дім
цікаво, по депозитам теж буде "персональний податок"?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 19 лют, 2024 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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