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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11211112121121311214>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:у понеділок пониження рівня курсу, не вгадали. Носрадамус на паузі
У вас понед. начинается в 6 утра и заканчивается после 11.00 после принятия ...))) Все торги на м.б. обычно происходят с 11.00 до 14.00. А м.б. закрывается ближе к 15.30. Хотя меня устраивает в феврале вверх, про что я и писал всегда про курс с 15.02.24г. - 38,5. А вот с марта устроит вниз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:00

  flysoulfly написав:
  flyman написав:

З такими "партнерами" і вороги непотрібні.

ЗВР більше чим на 3 міс. критичного імпорту.
Найближча допомога в березні зразу за цілий квартал.
Так що не потрібно розганяти паніку
та понятно, сначала же кто-то (инкогнито,"хотя это слоньонок") должен успеть максимально выгодно выйти из своих мегаприбыльных гривневых ОВДП в нормальную валюту по минимальным курсам (Zebra :mrgreen: 34 ?)... Война войной, а прибылЯ - по расписанию.

т.е до середины 3го квартала "в багдаде всьо спокойно" ?

нє,
до середини 3го кв. "курим" свої, а далі ще "пострілюєм" у партнерів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:12

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:у понеділок пониження рівня курсу, не вгадали. Носрадамус на паузі
У вас понед. начинается в 6 утра и заканчивается после 11.00 после принятия ...))) Все торги на м.б. обычно происходят с 11.00 до 14.00. А м.б. закрывается ближе к 15.30. Хотя меня устраивает в феврале вверх, про что я и писал всегда про курс с 15.02.24г. - 38,5. А вот с марта устроит вниз.

Було питання на початку,як курс чр впливає на міжбанк ? Ваша відповідь - в понеділок курс донизу. Носрадамус на паузу.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:24

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.

В 13-52 від 18.02.24

Тяжко дивитися завтра в сьогоднішній день
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:58

В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев

Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Понедельник не перестаёт удивлять ) Курс вверх, как всегда )

Хотя время на откатик маленький ещё есть?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:06

  Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев

Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.


Що це має бути?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:18

Investor_K Що ще може бути? Оборот фізика по всім рахункам, потім множать на 18% ПДФО та + 1,5% воєнного збору! 8) З відповідними повідомленнями про сплату ... Враховуючи як рахує той пан , як його там Хер ман цев, у нас пів країни таким чином буде якщо не мільярдерями то мільйонерами! :D
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:23

  Investor_K написав:
  Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев

Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.


Що це має бути?

інвестняня в кожен дім

цікаво, по депозитам теж буде "персональний податок"?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 лют, 2024 14:36, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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