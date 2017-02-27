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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2024 14:36
Investor_K написав: Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев
Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.
Що це має бути?
Фінансово-оздоровчий рекет, як здача крові почесним донором.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 14:38
Investor_K написав: Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев
Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.
Що це має бути?
Пока что единственное важное из того же интервью:
Проте Гетманцев повідомив, що наразі зарано обговорювати рівень ставок та градації шкали, до цього питання законодавці повернуться пізніше. Ймовірно, після війни
Можно, конечно, обсудить и мечты Гетьманцева о том, что может быть будет после войны.
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