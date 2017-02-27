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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11211112121121311214
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:36

  Investor_K написав:
  Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев

Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.


Що це має бути?

Фінансово-оздоровчий рекет, як здача крові почесним донором.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:38

  Investor_K написав:
  Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев

Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.


Що це має бути?

Пока что единственное важное из того же интервью:
Проте Гетманцев повідомив, що наразі зарано обговорювати рівень ставок та градації шкали, до цього питання законодавці повернуться пізніше. Ймовірно, після війни

Можно, конечно, обсудить и мечты Гетьманцева о том, что может быть будет после войны.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На чому ріст?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:14

[/quote]
Можно, конечно, обсудить и мечты Гетьманцева о том, что может быть будет после войны.[/quote]
Наивные Вы. У этих товарищей такие мечты быстро становятся былью.
На старости лет думаешь, как бы свалить отсюда побыстрее.
На горизонте "трудовая повинность". Привет из конца 40-х.
zzz007
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:36

zzz007 ,

На горизонте "трудовая повинность". Привет из конца 40-х.


Ну может не прям «трудовая повинность», но жизнь будет очень непростая.
По идее она уже сейчас таковой должна была быть, учитывая масштаб трагедии. Но каким-то невероятным образом (ну наверное целиком благодаря партнерам) «подавляющее большинство» тм вообще никак не ощутило трагедии. Кроме сопереживания за других. Хорошо ли это , или плохо … Но оно ж рано или поздно все нагонит.
Это я говорю только о варианте «мы отобьемся от 3.14-даров» . Другие я не рассматриваю вообще, они еще хуже.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 16:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчора в мережі вже зустрів документ про введення "трудової повинності" в якісь територіальній громаді.
zzz007
 
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