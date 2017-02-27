Фінансово-оздоровчий рекет, як здача крові почесним донором.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2024 14:36
Фінансово-оздоровчий рекет, як здача крові почесним донором.
Додано: Пон 19 лют, 2024 14:38
Пока что единственное важное из того же интервью:
Можно, конечно, обсудить и мечты Гетьманцева о том, что может быть будет после войны.
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На чому ріст?
Додано: Пон 19 лют, 2024 16:14
[/quote]
Можно, конечно, обсудить и мечты Гетьманцева о том, что может быть будет после войны.[/quote]
Наивные Вы. У этих товарищей такие мечты быстро становятся былью.
На старости лет думаешь, как бы свалить отсюда побыстрее.
На горизонте "трудовая повинность". Привет из конца 40-х.
Додано: Пон 19 лют, 2024 16:36
zzz007 ,
Ну может не прям «трудовая повинность», но жизнь будет очень непростая.
По идее она уже сейчас таковой должна была быть, учитывая масштаб трагедии. Но каким-то невероятным образом (ну наверное целиком благодаря партнерам) «подавляющее большинство» тм вообще никак не ощутило трагедии. Кроме сопереживания за других. Хорошо ли это , или плохо … Но оно ж рано или поздно все нагонит.
Это я говорю только о варианте «мы отобьемся от 3.14-даров» . Другие я не рассматриваю вообще, они еще хуже.
Додано: Пон 19 лют, 2024 16:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вчора в мережі вже зустрів документ про введення "трудової повинності" в якісь територіальній громаді.
|