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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11212112131121411215>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:36

  Investor_K написав:
  Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев

Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.


Що це має бути?

Фінансово-оздоровчий рекет, як здача крові почесним донором.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 14:38

  Investor_K написав:
  Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев

Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.


Що це має бути?

Пока что единственное важное из того же интервью:
Проте Гетманцев повідомив, що наразі зарано обговорювати рівень ставок та градації шкали, до цього питання законодавці повернуться пізніше. Ймовірно, після війни

Можно, конечно, обсудить и мечты Гетьманцева о том, что может быть будет после войны.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На чому ріст?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:06

  Investor_K написав:На чому ріст?


Спитайте краще на чому його не було досі
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коли там плато, рівнина, щоб вигідно здати долар?)))

Чи треба застібати паски й готуватися до тривалого польоту ракети на орбіту?))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:12

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.

В 13-52 від 18.02.24

Тяжко дивитися завтра в сьогоднішній день


дядя игорь пісд*бол :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:52

  Andrey2512 написав:Коли там плато, рівнина, щоб вигідно здати долар?)))
Хм... Ви ж наче не перший день на хворумі.
Хто ж здає долар на рівнині?! Та ще й вигідно
Вигідно здати долар можна лише на піку і ніяк інакше!))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:54

  prodigy написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.

В 13-52 від 18.02.24

Тяжко дивитися завтра в сьогоднішній день


дядя игорь пісд*бол :mrgreen:

Це для нього комплімент! 😂😂😂
Востаннє редагувалось asti в Пон 19 лют, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:54

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Коли там плато, рівнина, щоб вигідно здати долар?)))
Хм... Ви ж наче не перший день на хворумі.
Хто ж здає долар на рівнині?! Та ще й вигідно
Вигідно здати долар можна лише на піку і ніяк інакше!))

Стоп-стоп! Тут чуть выше было, что на росте низя и нужно дождаться именно плато. Про пик там ничего не было.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:57

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Коли там плато, рівнина, щоб вигідно здати долар?)))
Хм... Ви ж наче не перший день на хворумі.
Хто ж здає долар на рівнині?! Та ще й вигідно
Вигідно здати долар можна лише на піку і ніяк інакше!))

але зрозуміти, що це був пік, можна лише постфактум :D
так й живемо
Shaman
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