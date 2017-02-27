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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2024 14:36
Investor_K написав: Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев
Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.
Що це має бути?
Фінансово-оздоровчий рекет, як здача крові почесним донором.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 14:38
Investor_K написав: Xenon написав:
В Украине могут ввести персональные налоги для каждого украинца после войны, — нардеп Гетьманцев
Такое будет возможно, если налоговая служба получит полный доступ к банковским операциям населения.
Що це має бути?
Пока что единственное важное из того же интервью:
Проте Гетманцев повідомив, що наразі зарано обговорювати рівень ставок та градації шкали, до цього питання законодавці повернуться пізніше. Ймовірно, після війни
Можно, конечно, обсудить и мечты Гетьманцева о том, что может быть будет после войны.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 15:54
На чому ріст?
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Investor_K
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Додано: Пон 19 лют, 2024 17:06
Investor_K написав:
На чому ріст?
Спитайте краще на чому його не було досі
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Додано: Пон 19 лют, 2024 18:01
Коли там плато, рівнина, щоб вигідно здати долар?)))
Чи треба застібати паски й готуватися до тривалого польоту ракети на орбіту?))
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Andrey2512
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Додано: Пон 19 лют, 2024 18:12
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
В 13-52 від 18.02.24
Тяжко дивитися завтра в сьогоднішній день
дядя игорь пісд*бол
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Додано: Пон 19 лют, 2024 18:52
Andrey2512 написав:
Коли там плато, рівнина, щоб вигідно здати долар?)))
Хм... Ви ж наче не перший день на хворумі.
Хто ж здає долар на рівнині?! Та ще й вигідно
Вигідно здати долар можна лише на піку і ніяк інакше!))
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Додано: Пон 19 лют, 2024 18:54
prodigy написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня маленький откат. В понед. значит меж. банк вниз.
В 13-52 від 18.02.24
Тяжко дивитися завтра в сьогоднішній день
дядя игорь пісд*бол
Це для нього комплімент! 😂😂😂
Востаннє редагувалось asti
в Пон 19 лют, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 18:54
asti написав: Andrey2512 написав:
Коли там плато, рівнина, щоб вигідно здати долар?)))
Хм... Ви ж наче не перший день на хворумі.
Хто ж здає долар на рівнині?! Та ще й вигідно
Вигідно здати долар можна лише на піку і ніяк інакше!))
Стоп-стоп! Тут чуть выше было, что на росте низя и нужно дождаться именно плато. Про пик там ничего не было.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 18:57
asti написав: Andrey2512 написав:
Коли там плато, рівнина, щоб вигідно здати долар?)))
Хм... Ви ж наче не перший день на хворумі.
Хто ж здає долар на рівнині?! Та ще й вигідно
Вигідно здати долар можна лише на піку
і ніяк інакше!))
але зрозуміти, що це був пік, можна лише постфактум
так й живемо
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