100%... 😇😇😇
Це було не вперше. Але невже були очікування інші?
Міг вгадати, міг не вгадати, (зараз промазав) але якихось інсайдів чи аналітики з рота, який каже «накаруселив на вечір піцу похавать»» .. Або інші «монєти». Все ж видно неозброєним..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2024 18:58
asti ,
Це було не вперше. Але невже були очікування інші?
Міг вгадати, міг не вгадати, (зараз промазав) але якихось інсайдів чи аналітики з рота, який каже «накаруселив на вечір піцу похавать»» .. Або інші «монєти». Все ж видно неозброєним..
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:03
Я одного не можу зрозуміти:
- чому воно досі на форумі?!
😡😡😡
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:06
В общем, произвёл я сегодня некоторые подсчёты и пришёл
к выводу: манипуляции с валютой принесли мне на данном отрезке времени (ноябрь/февраль) гораздо большую доходность чем гривневые ОВГЗ. Судите сами: сдавал в середине ноября по 38, менял на трехмесячный по 37 в среднем и сегодня получил баксы которые могу поменять по 38,5, то есть выходит 2,5 грн на долларе или 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми! При этом ОВГЗ приносят мне где-то 18% Такие дела
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:19
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:43
ага, как на профильной ветке в конце 2022 были точнейшие восторженные подсчеты будущей итоговой очешуительной доходности карусели на конвертационных депозитах 100Кгрн ,
А через месяц после опубликования, с января - доходность следующих кругов покатилась под откос, дойдя до статистически не заметной вообще
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сибарита не было с пятницы.
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:50
Перечитал
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