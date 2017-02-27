Це було не вперше. Але невже були очікування інші? Міг вгадати, міг не вгадати, (зараз промазав) але якихось інсайдів чи аналітики з рота, який каже «накаруселив на вечір піцу похавать»» .. Або інші «монєти». Все ж видно неозброєним..
Це було не вперше. Але невже були очікування інші? Міг вгадати, міг не вгадати, (зараз промазав) але якихось інсайдів чи аналітики з рота, який каже «накаруселив на вечір піцу похавать»» .. Або інші «монєти». Все ж видно неозброєним..
😡😡😡
Востаннє редагувалось asti в Пон 19 лют, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
В общем, произвёл я сегодня некоторые подсчёты и пришёл к выводу: манипуляции с валютой принесли мне на данном отрезке времени (ноябрь/февраль) гораздо большую доходность чем гривневые ОВГЗ. Судите сами: сдавал в середине ноября по 38, менял на трехмесячный по 37 в среднем и сегодня получил баксы которые могу поменять по 38,5, то есть выходит 2,5 грн на долларе или 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми! При этом ОВГЗ приносят мне где-то 18% Такие дела
asti написав: 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми!
ИМХО тут головна помилка в екстраполяції результатів на весь рік. А так зараз валютні каруселі це не стабільна схема, а можливість іноді зловити хвилю... Я минулого тижня валюту з ФОПа перепаковував в готівку, поки спред 30-35 коп...
ИМХО тут головна помилка в екстраполяції результатів на весь рік. А так зараз валютні каруселі це не стабільна схема.
ага, как на профильной ветке в конце 2022 были точнейшие восторженные подсчеты будущей итоговой очешуительной доходности карусели на конвертационных депозитах 100Кгрн , А через месяц после опубликования, с января - доходность следующих кругов покатилась под откос, дойдя до статистически не заметной вообще
asti написав:В общем, произвёл я сегодня некоторые подсчёты и пришёл к выводу: манипуляции с валютой принесли мне на данном отрезке времени (ноябрь/февраль) гораздо большую доходность чем гривневые ОВГЗ. Судите сами: выходит 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми! При этом ОВГЗ приносят мне где-то 18% Такие дела
Подивився записи - з жовтня по січень десь 17% за 4 місяці. Але ж сезонність, та й суми лінійно не масштабуються. Наразі в лютому майже нічого