RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11213112141121511216>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:58

asti ,

100%... 😇😇😇


Це було не вперше. Але невже були очікування інші?
Міг вгадати, міг не вгадати, (зараз промазав) але якихось інсайдів чи аналітики з рота, який каже «накаруселив на вечір піцу похавать»» .. Або інші «монєти». Все ж видно неозброєним..
Hotab
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:03

  Hotab написав:asti ,

100%... 😇😇😇


Це було не вперше. Але невже були очікування інші?
Міг вгадати, міг не вгадати, (зараз промазав) але якихось інсайдів чи аналітики з рота, який каже «накаруселив на вечір піцу похавать»» .. Або інші «монєти». Все ж видно неозброєним..

😡😡😡
Востаннє редагувалось asti в Пон 19 лют, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
asti
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:06

В общем, произвёл я сегодня некоторые подсчёты и пришёл
к выводу: манипуляции с валютой принесли мне на данном отрезке времени (ноябрь/февраль) гораздо большую доходность чем гривневые ОВГЗ. Судите сами: сдавал в середине ноября по 38, менял на трехмесячный по 37 в среднем и сегодня получил баксы которые могу поменять по 38,5, то есть выходит 2,5 грн на долларе или 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми! При этом ОВГЗ приносят мне где-то 18% Такие дела
asti
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:19

  asti написав: 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми!

ИМХО тут головна помилка в екстраполяції результатів на весь рік.
А так зараз валютні каруселі це не стабільна схема, а можливість іноді зловити хвилю...
Я минулого тижня валюту з ФОПа перепаковував в готівку, поки спред 30-35 коп...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 29.07.22
Подякував: 422 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:43

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:то есть 27% годовых чистыми!

ИМХО тут головна помилка в екстраполяції результатів на весь рік.
А так зараз валютні каруселі це не стабільна схема.
ага, как на профильной ветке в конце 2022 были точнейшие восторженные подсчеты будущей итоговой очешуительной доходности карусели на конвертационных депозитах 100Кгрн ,
А через месяц после опубликования, с января - доходность следующих кругов покатилась под откос, дойдя до статистически не заметной вообще
flysoulfly
 
Повідомлень: 4334
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1516 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сибарита не было с пятницы. :(
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5972 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:50

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав: 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми!

ИМХО тут головна помилка в екстраполяції результатів на весь рік.

Перечитал методику расчёта APR. Ничего не изменилось. Всё так же в годовом выражении. Но желающие могут поправить статью и указать, как его считать без главной ошибки, раз такое дело.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4227
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:07

  asti написав:В общем, произвёл я сегодня некоторые подсчёты и пришёл
к выводу: манипуляции с валютой принесли мне на данном отрезке времени (ноябрь/февраль) гораздо большую доходность чем гривневые ОВГЗ. Судите сами: выходит 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми! При этом ОВГЗ приносят мне где-то 18% Такие дела

Подивився записи - з жовтня по січень десь 17% за 4 місяці.
Але ж сезонність, та й суми лінійно не масштабуються.
Наразі в лютому майже нічого :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2004
З нами з: 19.02.14
Подякував: 550 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

%можете сміятися об ні, але за моїми детальним розрахунками курс долара повинен бути 46 грн ще в 2023 році

методика мною була підтверджена в 90% випадках в порівнянні розраховано мною курсу долара до фактичного курсу з 1997 року по 2022 рік
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 19 лют, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2777
З нами з: 30.09.15
Подякував: 377 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:30

  Yuri_61 написав:можете сміятися об ні, але за моїми детальним розрахунками курс долара повинен бути 46 грн ще в 2023 році

Без допомоги партнерів він міг бути будь яким. А паніка може робити його тимчасово і до Х2 від будь-яких прогнозованих цифр.
А що за розрахунки? Ціна банана? :D
Hotab
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11213112141121511216>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3360, 3361, 3362
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33610 36753027
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 11:06
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13187307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23154836
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.