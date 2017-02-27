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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2024 20:31
Додано: Пон 19 лют, 2024 21:10
це не ціна 1 кг бананів, і не ціна 1 літру 95 бензину.
Це індекс бігмаку, але з разом з одним цікавим коефіцієнтом кореляції., який дає чудовий результат на відрізку часу з 1997 по 2022 рік та забезпечує співпадіння фактичного курсу з розрахунковим на 80-90%, а то й 100%, що дозволяє мені впевнено визначити справедливий, економічно та часово підтверджений курс долара в Україні на 2023 рік.
Додано: Пон 19 лют, 2024 21:19
питання до всіх:
чи звертаєте ви увагу на ширину рамки по периметру доларової банкноти при купівлі доларів і взагалі, на геометричні розміри банкноти, тобто на відхилення її геометричних розмірів від встановленого стандарту: 155,956мм×66,294 мм.
!!! Зверніть увагу на те, що максимальне допустиме відхилення по ширині або довжині банкноти складає +-0,75 мм !!!
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