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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2024 20:31
Yuri_61 написав:
%можете сміятися об ні, але за моїми детальним розрахунками курс долара повинен бути 46 грн ще в 2023 році
методика мною була підтверджена в 90% випадках в порівнянні розраховано мною курсу долара до фактичного курсу з 1997 року по 2022 рік
Методику в студию! 🫡🫡🫡
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Додано: Пон 19 лют, 2024 21:10
Hotab написав: Yuri_61 написав:
можете сміятися об ні, але за моїми детальним розрахунками курс долара повинен бути 46 грн ще в 2023 році
Без допомоги партнерів він міг бути будь яким. А паніка може робити його тимчасово і до Х2 від будь-яких прогнозованих цифр.
А що за розрахунки? Ціна банана?
це не ціна 1 кг бананів, і не ціна 1 літру 95 бензину.
Це індекс бігмаку, але з разом з одним цікавим коефіцієнтом кореляції., який дає чудовий результат на відрізку часу з 1997 по 2022 рік та забезпечує співпадіння фактичного курсу з розрахунковим на 80-90%, а то й 100%, що дозволяє мені впевнено визначити справедливий, економічно та часово підтверджений курс долара в Україні на 2023 рік.
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Yuri_61
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Додано: Пон 19 лют, 2024 21:19
питання до всіх:
чи звертаєте ви увагу на ширину рамки по периметру доларової банкноти при купівлі доларів і взагалі, на геометричні розміри банкноти, тобто на відхилення її геометричних розмірів від встановленого стандарту: 155,956мм×66,294 мм.
!!! Зверніть увагу на те, що максимальне допустиме відхилення по ширині або довжині банкноти складає +-0,75 мм !!!
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Додано: Пон 19 лют, 2024 21:34
Yuri_61 написав: Hotab написав: Yuri_61 написав:
можете сміятися об ні, але за моїми детальним розрахунками курс долара повинен бути 46 грн ще в 2023 році
Без допомоги партнерів він міг бути будь яким. А паніка може робити його тимчасово і до Х2 від будь-яких прогнозованих цифр.
А що за розрахунки? Ціна банана?
це не ціна 1 кг бананів, і не ціна 1 літру 95 бензину.
Це індекс бігмаку, але з разом з одним цікавим коефіцієнтом кореляції., який дає чудовий результат на відрізку часу з 1997 по 2022 рік та забезпечує співпадіння фактичного курсу з розрахунковим на 80-90%, а то й 100%, що дозволяє мені впевнено визначити справедливий, економічно та часово підтверджений курс долара в Україні на 2023 рік.
В період літа-середина осені 2021р. спостерігалось неспівпадіння?
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oleg49
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:14
oleg49 написав:
В період літа-середина осені 2021р. спостерігалось неспівпадіння?
відхилення слало 4,4% зі знаком мінус
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Yuri_61
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:17
asti написав: Yuri_61 написав:
%можете сміятися об ні, але за моїми детальним розрахунками курс долара повинен бути 46 грн ще в 2023 році
методика мною була підтверджена в 90% випадках в порівнянні розраховано мною курсу долара до фактичного курсу з 1997 року по 2022 рік
Методику в студию! 🫡🫡🫡
Дед61 забыл таблетки выпить ...
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:33
Yuri_61 написав: oleg49 написав:
В період літа-середина осені 2021р. спостерігалось неспівпадіння?
відхилення слало 4,4% зі знаком мінус
Чого спитав. З початку літа до середини осені
2021р. не закуповувались ні газ, ні вугілля (хтось в керівництві готував державу до майбутніх подій). Я кожен день бачив як зменшувались залишки палива. Курс укріпили до 26+. При першому "Всьо пропало" вийшов з гривні. До чого веду, моделька це добре, але поведінку людей або задум потужних гравців буває важко замоделювати, а точніше прорахувати.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:58
Yuri_61 зачем ты про рамку написал? Скоро будет курс разный в зависимости от ширины 😂
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Додано: Вів 20 лют, 2024 00:25
Yuri_61 написав:
питання до всіх:
чи звертаєте ви увагу на ширину рамки по периметру доларової банкноти при купівлі доларів і взагалі, на геометричні розміри банкноти, тобто на відхилення її геометричних розмірів від встановленого стандарту: 155,956мм×66,294 мм.
!!! Зверніть увагу на те, що максимальне допустиме відхилення по ширині або довжині банкноти складає +-0,75 мм !!!
якщо це тролінг, то таке ...(
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Hotab
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