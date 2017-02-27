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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2024 05:21
То що робити у такій ситуації простій людині?
Куди бігти, що здавати?
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Investor_K
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Ірина_
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