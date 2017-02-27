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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11214112151121611217
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 08:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:То що робити у такій ситуації простій людині?
Куди бігти, що здавати?
Терміново брати лінійку і міряти рамку купюр
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 08:07

  Долар по 4 грн написав:Investor_K в Україні стало більше мільйонерів, уряд думає над введенням нових податків :!: :roll:
Що тут думать все в кеш і під матрац!!! 8) :lol:
відповідь проста - за військовим станом держслужбовцям додали надбавку, відтепер має легальних мільйонерів
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 08:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:Так что нынешние 75/баррель это далеко не уровень благоденствия при добыче в условиях крайнего севера, где зарплаты у вахтовиков х2...3 от ихней утилизации чушпанов и пацанов(сво)
Кррме того возможно будут нормальные диверсии по нефтянке(НПЗ), чтоб местные скрепофаги почуствовали что такое дефицитный бензин с рук по цене как в Румынии при зряплате как в Молдавии, и ситуация 90-91годов на рашке повторится.

По-перше, 75 дол/барель Юралз це якась дурня, бо Юралз був поставочний контракт в порти Північного моря. Зараз більш адекватна оцінка 60 - як цінова планка поставлена Заходом.
По-друге, зарплати нафтовиків рашки десь до 200к хуюблів - те саме платять "чушпанам", які поїхали в "сво". Справа в тому, що кваіфікованим вахтовикам її дійсно доведеться підняти в 2-3 рази, бо щоб стати кваліфіковним вахтовиком - треба вчитися кілька років, а на "сво" беруть просто так.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 08:31

  asti написав:В общем, произвёл я сегодня некоторые подсчёты и пришёл
к выводу: манипуляции с валютой принесли мне на данном отрезке времени (ноябрь/февраль) гораздо большую доходность чем гривневые ОВГЗ. Судите сами: сдавал в середине ноября по 38, менял на трехмесячный по 37 в среднем и сегодня получил баксы которые могу поменять по 38,5, то есть выходит 2,5 грн на долларе или 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми! При этом ОВГЗ приносят мне где-то 18% Такие дела


маніпуляція як в статистиці

наприклад здавав 10 лютого долар по 38,35, а 13 лютого відкупив по 38,10
профіт 0,99% , тобто 90% річних :mrgreen:
погнали хто краще
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 08:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:%можете сміятися об ні, але за моїми детальним розрахунками курс долара повинен бути 46 грн ще в 2023 році

методика мною була підтверджена в 90% випадках в порівнянні розраховано мною курсу долара до фактичного курсу з 1997 року по 2022 рік

Певно пан Юрій забув, що накопичену доларову та єврову інфляцію з початку 2022 року можна оцінити в 15%.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Долар по 4 грн написав:Що тут думать все в кеш і під матрац!!


А може у золото?
Investor_K
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