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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2024 08:05
Investor_K написав:То що робити у такій ситуації простій людині?
Куди бігти, що здавати?
Терміново брати лінійку і міряти рамку купюр
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Додано: Вів 20 лют, 2024 08:07
відповідь проста - за військовим станом держслужбовцям додали надбавку, відтепер має легальних мільйонерів
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Додано: Вів 20 лют, 2024 08:31
барабашов написав:
Так что нынешние 75/баррель это далеко не уровень благоденствия при добыче в условиях крайнего севера, где зарплаты у вахтовиков х2...3 от ихней утилизации чушпанов и пацанов(сво)
Кррме того возможно будут нормальные диверсии по нефтянке(НПЗ), чтоб местные скрепофаги почуствовали что такое дефицитный бензин с рук по цене как в Румынии при зряплате как в Молдавии, и ситуация 90-91годов на рашке повторится.
По-перше, 75 дол/барель Юралз це якась дурня, бо Юралз був поставочний контракт в порти Північного моря. Зараз більш адекватна оцінка 60 - як цінова планка поставлена Заходом.
По-друге, зарплати нафтовиків рашки десь до 200к хуюблів - те саме платять "чушпанам", які поїхали в "сво". Справа в тому, що кваіфікованим вахтовикам її дійсно доведеться підняти в 2-3 рази, бо щоб стати кваліфіковним вахтовиком - треба вчитися кілька років, а на "сво" беруть просто так.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 08:31
asti написав:
В общем, произвёл я сегодня некоторые подсчёты и пришёл
к выводу: манипуляции с валютой принесли мне на данном отрезке времени (ноябрь/февраль) гораздо большую доходность чем гривневые ОВГЗ. Судите сами: сдавал в середине ноября по 38, менял на трехмесячный по 37 в среднем и сегодня получил баксы которые могу поменять по 38,5, то есть выходит 2,5 грн на долларе или 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми! При этом ОВГЗ приносят мне где-то 18% Такие дела
маніпуляція як в статистиці
наприклад здавав 10 лютого долар по 38,35, а 13 лютого відкупив по 38,10
профіт 0,99% , тобто 90% річних
погнали хто краще
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Додано: Вів 20 лют, 2024 08:34
Yuri_61 написав:
%можете сміятися об ні, але за моїми детальним розрахунками курс долара повинен бути 46 грн ще в 2023 році
методика мною була підтверджена в 90% випадках в порівнянні розраховано мною курсу долара до фактичного курсу з 1997 року по 2022 рік
Певно пан Юрій забув, що накопичену доларову та єврову інфляцію з початку 2022 року можна оцінити в 15%.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:05
Долар по 4 грн написав:
Що тут думать все в кеш і під матрац!!
А може у золото?
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Investor_K
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:42
Долар по 4 грн написав:
Investor_K Я по таким питанням не спец. Але вважаю що золото це дуже, ну дуже довга інвестиція! Не для нас, спекулянтів!
нутром чую, що зараз здати на піку та 6 місяців грн депозит - це джекпот. але як спіймати пік???
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Додано: Вів 20 лют, 2024 09:43
Investor_K На 6 місяців ставки значно менші ніж на 3 місячні!
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