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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11216112171121811219>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:6 місяців грн депозит - це джекпот


6 місяців потім не спати?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:52

  Investor_K написав:
  Долар по 4 грн написав:Investor_K На 6 місяців ставки значно менші ніж на 3 місячні!

Тепер маякніть - коли зливати. :D

Маякую:
курс зливу - 100к,
валюта зливу - біткоїн,
місце зливу - Балі... 🫡🫡🫡
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:54

  prodigy написав:
  asti написав:В общем, произвёл я сегодня некоторые подсчёты и пришёл
к выводу: манипуляции с валютой принесли мне на данном отрезке времени (ноябрь/февраль) гораздо большую доходность чем гривневые ОВГЗ. Судите сами: сдавал в середине ноября по 38, менял на трехмесячный по 37 в среднем и сегодня получил баксы которые могу поменять по 38,5, то есть выходит 2,5 грн на долларе или 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми! При этом ОВГЗ приносят мне где-то 18% Такие дела


маніпуляція як в статистиці

наприклад здавав 10 лютого долар по 38,35, а 13 лютого відкупив по 38,10
профіт 0,99% , тобто 90% річних :mrgreen:
погнали хто краще

В моем случае более репрезентативный временной отрезок))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:56

  Andrey2512 написав:Yuri_61 зачем ты про рамку написал? Скоро будет курс разный в зависимости от ширины 😂
Уже представил себе валютчиков с линейками
и карусельщиков у окошка кассы с рулеткой! 😱😱😱
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 10:00

  asti написав:
  Investor_K написав:
  Долар по 4 грн написав:Investor_K На 6 місяців ставки значно менші ніж на 3 місячні!

Тепер маякніть - коли зливати. :D

Маякую:
курс зливу - 100к,
валюта зливу - біткоїн,
місце зливу - Балі... 🫡🫡🫡


За 100к по битку зуб даете? :D
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 10:11

Blekster В нього вставна челюсть! Тому він так сміливо роздає поради! :D
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 10:19

Investor_K Оце точно хз. За 5 хвилин курс росте, так що навіть не знаю!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 10:20

Жарти жартами, але чому досі ніде нема інформації
скільки НБУ злив баксів за минулий тиждень?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 10:35

  asti написав:Жарти жартами, але чому досі ніде нема інформації
скільки НБУ злив баксів за минулий тиждень?!



За тиждень з 12.02, до 16.02 2024 року Національний банк продав 322,6 мільйона доларів, а купив - 0,3 млн.

Згідно з даними, з 12 по 16 лютого Нацбанк продав 322,6 млн дол, що на 121,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 300 тис дол.

Загалом від початку року Нацбанк продав майже 3,2 млрд дол, тоді як купив майже 17.3 млн дол.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 10:36

  Investor_K написав:
  Долар по 4 грн написав:Investor_K Я по таким питанням не спец. Але вважаю що золото це дуже, ну дуже довга інвестиція! Не для нас, спекулянтів!

нутром чую, що зараз здати на піку та 6 місяців грн депозит - це джекпот. але як спіймати пік???

ви обрали правильну аналогію - у вас чуйка, що буде червоне. або якщо джекпот - то 17. а як воно буде насправді...
Shaman
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