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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2024 10:53
jump написав: asti написав:
Жарти жартами, але чому досі ніде нема інформації
скільки НБУ злив баксів за минулий тиждень?!
За тиждень з 12.02, до 16.02 2024 року Національний банк продав 322,6 мільйона доларів, а купив - 0,3 млн.
Згідно з даними, з 12 по 16 лютого Нацбанк продав 322,6 млн дол, що на 121,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 300 тис дол.
Загалом від початку року Нацбанк продав майже 3,2 млрд дол, тоді як купив майже 17.3 млн дол.
Дякую. Більш-менш...
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