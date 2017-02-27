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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2024 10:53
jump написав: asti написав:
Жарти жартами, але чому досі ніде нема інформації
скільки НБУ злив баксів за минулий тиждень?!
За тиждень з 12.02, до 16.02 2024 року Національний банк продав 322,6 мільйона доларів, а купив - 0,3 млн.
Згідно з даними, з 12 по 16 лютого Нацбанк продав 322,6 млн дол, що на 121,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 300 тис дол.
Загалом від початку року Нацбанк продав майже 3,2 млрд дол, тоді як купив майже 17.3 млн дол.
Дякую. Більш-менш...
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asti
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Додано: Вів 20 лют, 2024 11:34
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів
На вашу думку, такі очікування виправдані? Україна зможе успішно пройти третій перегляд програми EFF?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 11:45
asti написав: jump написав: asti написав:
Жарти жартами, але чому досі ніде нема інформації
скільки НБУ злив баксів за минулий тиждень?!
За тиждень з 12.02, до 16.02 2024 року Національний банк продав 322,6 мільйона доларів, а купив - 0,3 млн.
Згідно з даними, з 12 по 16 лютого Нацбанк продав 322,6 млн дол, що на 121,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 300 тис дол.
Загалом від початку року Нацбанк продав майже 3,2 млрд дол, тоді як купив майже 17.3 млн дол.
Дякую. Більш-менш...
Тут зразу в Екселі.https://bank.gov.ua/files/Finmarket/Int ... sults.xlsx
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oleg49
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Додано: Вів 20 лют, 2024 12:53
Друзі!
Коли зливатися?
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Investor_K
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:05
Investor_K написав:
Друзі!
Коли зливатися?
Зараз!)
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:08
Investor_K написав:
Друзі!
Коли зливатися?
якого зливатись)
рост +20коп з ранку
чекайте на откат(або плато 2-3 дні) і потім думайте-
для чого вам гривна?
якщо 400-500 дол на хлебушек/комуналку/бензін, то хоч завтра
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Додано: Вів 20 лют, 2024 13:10
Бавляться в плаваючий курс, смішно. Країни Балтії до євро прив'язали і баста, перед тим як приєднатися до Єврозони.
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AndriyQ
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