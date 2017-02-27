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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11212112131121411215>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:34

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів

На вашу думку, такі очікування виправдані? Україна зможе успішно пройти третій перегляд програми EFF?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:45

  asti написав:
  jump написав:
  asti написав:Жарти жартами, але чому досі ніде нема інформації
скільки НБУ злив баксів за минулий тиждень?!



За тиждень з 12.02, до 16.02 2024 року Національний банк продав 322,6 мільйона доларів, а купив - 0,3 млн.

Згідно з даними, з 12 по 16 лютого Нацбанк продав 322,6 млн дол, що на 121,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 300 тис дол.

Загалом від початку року Нацбанк продав майже 3,2 млрд дол, тоді як купив майже 17.3 млн дол.

Дякую. Більш-менш...

Тут зразу в Екселі.
https://bank.gov.ua/files/Finmarket/Int ... sults.xlsx
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:10

Бавляться в плаваючий курс, смішно. Країни Балтії до євро прив'язали і баста, перед тим як приєднатися до Єврозони.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:08

asti
у лютому декілька раз було плато з вівторка по четвер (навіть до ранку п'ятниці)

в п'ятницю після півдня +10коп
потім субота +10коп
неділя +5коп

з понеділка -15коп
вівторок -5 коп
до п'ятниці плато (+/-5коп коливання)

два тижні поспіль так було, але це не означає що буде ще 5 разів
бо у нас начебто ринок :mrgreen: (але я досі не впевнений в цьому)
тому кожний вирішує особисто (десь років 10 тому ДС давав зелений свисток,
те з затримкою 30-50хв)
тому аналізуйте/слідкуйте

зараз не бачу сенсу зливати,
банки теж слідкують(і відкупити не встигнете- щоб вийти в нуль)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:21

Ну всё, плато проскочили
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:38

Середньорічна зважена 2024


Вітаюсь совсіма!


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0755
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0024
Повні оберти МБ за тиждень - 709,4044
Середні оберти за тиждень - 141,8809
Середні оберти за рік - 170,3770
СередньоТижневеЗважене - 37,9411


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена виросла. Хоча в кінці тижня курс НБУ впав, та завдяки сильному росту в середині тижня середньотижневе значення сильно підскочило і навіть перевищило середньорічну зважену величину.
Середньотижневі оберти підросли, та вони все ще лишилися меньшими за середньорічні. НБУ не поспішає витрачати свої валютні резерви!


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0068
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0073
Повні оберти МБ за тиждень - 647,3070
Середні оберти за тиждень - 129,4614
Середні оберти за рік - 175,1263
СередньоТижневеЗважене - 37,5812


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала. Середньотижнева впала та лишилась вищою за мінімальне значення цього року.
Середні оберти за тиждень як і середньорічні впали. Середньотижневі лишилися меньшиими ніж середньорічні оберти. НБУ не поспішє витрачати валюту!

Діапозон коливань курсу НБУ був такий малий, що тиждень можно назвати реальним БОКОВИКОМ.


Зображення

На початку цього тижня курс НБУ злетів вгору. Він закріпився в зоні перекупленості, в зоні, де має сенс продавати валюту.Ось Вам реакція на відсторонення головнокомандувача, та сдача Авдіївки! Хоча, здається, вже в кінці тижня гривня відіграє, бо на початку тижня валюта росла ще й дуже швидко!

ВО

PS
Що сталось з Сибарітом? Хто знає, адміни, відпишить будь ласка! Може він захворів? По Київу страшнючий грип лютує в лютому! Мої всі перехворіли. Особисто велика температура й найтяжче переносить малеча.

Всім здоровʼя!

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:07

  s0v7a написав:Що сталось з Сибарітом? Хто знає, адміни, відпишить будь ласка! Може він захворів?


Писав, що мобілізують до ТРО
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:09

  prodigy написав:з понеділка -15коп
вівторок -5 коп
до п'ятниці плато (+/-5коп коливання)

может, я что-то пропустил? сегодня -20 коп
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Приватбанк 38.800 +0.300
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:31

Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра
Ірина_
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