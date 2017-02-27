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НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів
На вашу думку, такі очікування виправдані? Україна зможе успішно пройти третій перегляд програми EFF?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2024 11:34
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НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів
На вашу думку, такі очікування виправдані? Україна зможе успішно пройти третій перегляд програми EFF?
Додано: Вів 20 лют, 2024 11:45
Тут зразу в Екселі.
Додано: Вів 20 лют, 2024 13:10
Бавляться в плаваючий курс, смішно. Країни Балтії до євро прив'язали і баста, перед тим як приєднатися до Єврозони.
Додано: Вів 20 лют, 2024 14:08
asti
у лютому декілька раз було плато з вівторка по четвер (навіть до ранку п'ятниці)
в п'ятницю після півдня +10коп
потім субота +10коп
неділя +5коп
з понеділка -15коп
вівторок -5 коп
до п'ятниці плато (+/-5коп коливання)
два тижні поспіль так було, але це не означає що буде ще 5 разів
бо у нас начебто ринок (але я досі не впевнений в цьому)
тому кожний вирішує особисто (десь років 10 тому ДС давав зелений свисток,
те з затримкою 30-50хв)
тому аналізуйте/слідкуйте
зараз не бачу сенсу зливати,
банки теж слідкують(і відкупити не встигнете- щоб вийти в нуль)
Додано: Вів 20 лют, 2024 14:38
Середньорічна зважена 2024
Вітаюсь совсіма!
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0755
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0024
Повні оберти МБ за тиждень - 709,4044
Середні оберти за тиждень - 141,8809
Середні оберти за рік - 170,3770
СередньоТижневеЗважене - 37,9411
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена виросла. Хоча в кінці тижня курс НБУ впав, та завдяки сильному росту в середині тижня середньотижневе значення сильно підскочило і навіть перевищило середньорічну зважену величину.
Середньотижневі оберти підросли, та вони все ще лишилися меньшими за середньорічні. НБУ не поспішає витрачати свої валютні резерви!
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0068
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0073
Повні оберти МБ за тиждень - 647,3070
Середні оберти за тиждень - 129,4614
Середні оберти за рік - 175,1263
СередньоТижневеЗважене - 37,5812
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала. Середньотижнева впала та лишилась вищою за мінімальне значення цього року.
Середні оберти за тиждень як і середньорічні впали. Середньотижневі лишилися меньшиими ніж середньорічні оберти. НБУ не поспішє витрачати валюту!
Діапозон коливань курсу НБУ був такий малий, що тиждень можно назвати реальним БОКОВИКОМ.
На початку цього тижня курс НБУ злетів вгору. Він закріпився в зоні перекупленості, в зоні, де має сенс продавати валюту.Ось Вам реакція на відсторонення головнокомандувача, та сдача Авдіївки! Хоча, здається, вже в кінці тижня гривня відіграє, бо на початку тижня валюта росла ще й дуже швидко!
ВО
PS
Що сталось з Сибарітом? Хто знає, адміни, відпишить будь ласка! Може він захворів? По Київу страшнючий грип лютує в лютому! Мої всі перехворіли. Особисто велика температура й найтяжче переносить малеча.
Всім здоровʼя!
Хай щастить!
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:07
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:09
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Приватбанк 38.800 +0.300
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:31
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