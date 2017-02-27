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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:51
новий день - новий рекорд
Офіційний курс на 21 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4756 грн. за 1 долар (+0,1909 грн.). Вище курс був лише напередодні - 38,2847 гривень за долар. Курс євро становитиме 41,5421 гривень за 1 євро (+0,3018 грн).
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:51
Ірина_ За його словами, девальвація можлива, "але чи сягне курс позначки у 39 грн/долар - залежить від дій регулятора".
Банкір не виключив, що питання курсу обговорюється з місією МВФ. "Вважаємо, що була домовленість по стратегію "керованої гнучкості" курсу валюти. Тому зараз слідкуємо за деяким послабленням національної валюти. Можливо, це також пов'язано з проблемами щодо отримання допомоги від партнерів з США"
Ми теж так прогнозуємо
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Вів 20 лют, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:55
Додано: Вів 20 лют, 2024 16:31
Додано: Вів 20 лют, 2024 16:33
Додано: Вів 20 лют, 2024 16:41
поведінка людей була прогнозована- 24 лютого 2022 всі до півдня були в ах*ї,
потім почали скуповувати продукти/мін.воду і речі першої необхідності(фонарики, батарейки до них, та інше)
про валюту думали менше, бо у більшості її ніколи не було (300-1000 дол не рахуємо)
те саме і сьогодні, ніколи не тримав готівкової гривні більше 10к (були періоди, коли всі кошти в гривні на депо)
Додано: Вів 20 лют, 2024 16:56
Наличный USD уже 38,60/38,90 грн.
А ведь не все верили, что после 15 февраля (в течение недели) будет 38,50))
PS: Прогноз по курсу, давал не я, если что))
Додано: Вів 20 лют, 2024 16:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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