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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11212112131121411215
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:51

новий день - новий рекорд

Офіційний курс на 21 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4756 грн. за 1 долар (+0,1909 грн.). Вище курс був лише напередодні - 38,2847 гривень за долар. Курс євро становитиме 41,5421 гривень за 1 євро (+0,3018 грн).
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:51

Ірина_ За його словами, девальвація можлива, "але чи сягне курс позначки у 39 грн/долар - залежить від дій регулятора".
Банкір не виключив, що питання курсу обговорюється з місією МВФ. "Вважаємо, що була домовленість по стратегію "керованої гнучкості" курсу валюти. Тому зараз слідкуємо за деяким послабленням національної валюти. Можливо, це також пов'язано з проблемами щодо отримання допомоги від партнерів з США"

:mrgreen: Ми теж так прогнозуємо
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Вів 20 лют, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:55

  AndriyQ написав:Бавляться в плаваючий курс, смішно. Країни Балтії до євро прив'язали і баста, перед тим як приєднатися до Єврозони.
нужные люди хорошо имеют на этом
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:31

  emeta написав:Ну всё, плато проскочили


не зовсім так, якщо мова про МБ (була перерва на обід)
на готівці-затримка, бо не було інфи з МБ

далі буде...39 до четверга?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:33

  maniachello написав:
  prodigy написав:з понеділка -15коп
вівторок -5 коп
до п'ятниці плато (+/-5коп коливання)

может, я что-то пропустил? сегодня -20 коп


майже нічого, новий тиждень-новий сценарій
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:41

  oleg49 написав:
поведінку людей або задум потужних гравців буває важко замоделювати


поведінка людей була прогнозована- 24 лютого 2022 всі до півдня були в ах*ї,
потім почали скуповувати продукти/мін.воду і речі першої необхідності(фонарики, батарейки до них, та інше)

про валюту думали менше, бо у більшості її ніколи не було (300-1000 дол не рахуємо)

те саме і сьогодні, ніколи не тримав готівкової гривні більше 10к (були періоди, коли всі кошти в гривні на депо)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:56

Наличный USD уже 38,60/38,90 грн.
А ведь не все верили, что после 15 февраля (в течение недели) будет 38,50))

PS: Прогноз по курсу, давал не я, если что))
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:далі буде...39 до четверга?
не верю в 39 на межбанке. Только депозиты в гривне закончились, они как ждали.
Proofy
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