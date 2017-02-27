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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11214112151121611217>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:34

  Proofy написав:
  AndriyQ написав:Бавляться в плаваючий курс, смішно. Країни Балтії до євро прив'язали і баста, перед тим як приєднатися до Єврозони.
нужные люди хорошо имеют на этом

я гадаю це загальна помилка форуму. якщо навіть хтось там гроші й заробляє, то не на курсі - для цього задіяні інші механізми. гадаю всі корупціонери на курс навіть не дивляться. якісь дрібні клерки в НБУ може на інсайді собі трохи підробляють, але ключлве слово "дрібні".

оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:42

  Shaman написав:я гадаю це загальна помилка форуму. якщо навіть хтось там гроші й заробляє, то не на курсі - для цього задіяні інші механізми. гадаю всі корупціонери на курс навіть не дивляться. якісь дрібні клерки в НБУ може на інсайді собі трохи підробляють, але ключлве слово "дрібні".

оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.


це не помилка форуму, це помилка конкретних людей(які тимчасова втратили на падінні гривні), корупціонера не так щоб цікавив курс, якщо це держзамовлення(контракт), то маржу він оговорює з тими, к ким мутить оборудки (а курс це декілька зайвих відсотків, як бонус, або навпаки)
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:42

  flyman написав:Скоро підвезуть допомогу від партнерів з МВФ та Японії і "курсова пила" запрацює
ха! а до того ЗВР сейчас уже типа пустые... - чушь .

Это же опять нацбанк специально почти игнорирует начало очередного роста на МБ по любому поводу,
и через 2-3 недели легко заливает самораскочегарившийся рост, но уже по более выгодным для себя взлетевшим курсам.
Профит.

Оно всьо и везде вроде смешная конспирология... а потом , иногда не скоро, всьо подтвеждается
(индийская семья Ганди (Индира Ганди, Раджив Ганди) штатные аганты КГБ? - конспирология? - нет, подтвердилось через 25 лет после вербовки)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 20 лют, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:47

  Shaman написав:
  Proofy написав:
  AndriyQ написав:Бавляться в плаваючий курс, смішно. Країни Балтії до євро прив'язали і баста, перед тим як приєднатися до Єврозони.
нужные люди хорошо имеют на этом

я гадаю це загальна помилка форуму. якщо навіть хтось там гроші й заробляє, то не на курсі - для цього задіяні інші механізми. гадаю всі корупціонери на курс навіть не дивляться. якісь дрібні клерки в НБУ може на інсайді собі трохи підробляють, але ключлве слово "дрібні".

оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.


а як вам така конспірологія: робимо овдп під 20%, заходимо в них усією кварталівською родиною, і тримаємо курс (завдяки інтервенціям від зовнішних кредитів)

далі декілька років конвертуватися у зелений по соціальній ціні. не забуваючи підвищувати податки здохшому бізнесу на обслуговування тих самих 20% овдп. (=читай розкрадання міжнародних кредитів)

біомасі в цей час втюхувати байки про міжнародну допомогу, не хитайте човен, і т.п. що нам все простять, головне вірте в ЗСУ.

але ця карусєль закінчиться досить раптово, коли буржуйських лох перестане вестись на ЗЕпьєси про голодаючих українських пенсіонерів. тоді викне касовий розрив і зашуршить ЗЕстанок. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 20 лют, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.


Коли опублікують поіменні обміни всіх крупних гравців (скажімо від 1 млн.$ в день) - тоді й можна буде казати про безпідставність конспірології. Атак чому б і не реальним був "заказ" від Кернела чи металургів "підніміть курс, ми через тиждень хочемо злитись, а Вам % від заробленого"...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:03

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.

Коли опублікують поіменні обміни всіх крупних гравців (скажімо від 1 млн.$ в день) - тоді й можна буде казати про безпідставність конспірології. Атак чому б і не реальним був "заказ" від Кернела чи металургів "підніміть курс, ми через тиждень хочемо злитись, а Вам % від заробленого"...

а ще на додачу, куди ці великі гравці долари повезли :D не кажіть нісенітниць.

ці гравці це банки, які свої пули набирають з заявок тисяч своїх клієнтів.

бо те, що ви написали - нереально, про Кернел чи умовних металургів. ніхто там не збирає великі суми, валюта продається щодня по будь-якому курсу - бо гроші потрібні для бізнесу. всі, хто працював у бізнесі це розуміє. знаю про одного гравця, що експортує на 1 ярд дол на рік - не роблять вони таке.

але так, я вам це не доведу, бо вся ця інфо закрита. казначеї банків це вам це теж скажуть, але скільки тих казначеїв - менше 200 на країну?

upd бачу по "+", що ідея має все одно прихильників :D як мені підказують, скажіть чесно - сильно встрягли в гривні? :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 20 лют, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:06

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.


Коли опублікують поіменні обміни всіх крупних гравців (скажімо від 1 млн.$ в день) - тоді й можна буде казати про безпідставність конспірології. Атак чому б і не реальним був "заказ" від Кернела чи металургів "підніміть курс, ми через тиждень хочемо злитись, а Вам % від заробленого"...

Це все робота "невидимої руки ринку". :D Потрібно тільки трошки її позолотить. :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:06

Дюрі-бачі
я заметил, шо поколение смузистов - оно доверчивое шокапец, и верит законам, книгам, учебникам - всегда больше чем своим глазам.
...пока им казначей банка не скажет, шо таки да, "тогда курс опустили к 36 под то, чтоб скупились "свои", вышедшие из ОВДП - а шо такова."
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:21

  Moneta написав:
але ця карусєль закінчиться досить раптово, коли буржуйських лох перестане вестись на ЗЕпьєси про голодаючих українських пенсіонерів. тоді викне касовий розрив і зашуршить ЗЕстанок. :mrgreen:

Яки ти кончене(с).
Країна бореться, втрачає кращих синів, а воно молиться на свою зелену заначку і готове гавкати і безмежно зле на увесь світ, бо валюта не подорощала.
Навіть холява розведе руками, і скаже: цьому вже не допоможеш, вчора такий як ти бігав біля церкви в Авдіївці, один в місті ждун залишився, навіть кіно з такою ж потворою знімали, дали б тобі сотку, ти би краще би виконав, огидно!
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:24

А почему паника?. У нас что февраль 24г. какой то особенный?. Или в др. года в феврале была стабильность?. Через неделю март и всё станет на свои места. В марте должны зайти деньги от МВФ, ЕС, япошек и т.д. Так же вы что думаете, что США нас поматросили и бросили?.Сейчас выйдут они после каникул и примут не этот так др. Закон про помощь Украине. И курс моментом вниз. Февраль всегда время сбросить "сапАги" и начинать присматриваться к стоимости "Сандалей"))
Игорь Алексеевич
 
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