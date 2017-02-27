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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2024 17:34
Proofy написав: AndriyQ написав:
Бавляться в плаваючий курс, смішно. Країни Балтії до євро прив'язали і баста, перед тим як приєднатися до Єврозони.
нужные люди хорошо имеют на этом
я гадаю це загальна помилка форуму. якщо навіть хтось там гроші й заробляє, то не на курсі - для цього задіяні інші механізми. гадаю всі корупціонери на курс навіть не дивляться. якісь дрібні клерки в НБУ може на інсайді собі трохи підробляють, але ключлве слово "дрібні".
оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.
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Shaman
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:42
Shaman написав:
я гадаю це загальна помилка форуму. якщо навіть хтось там гроші й заробляє, то не на курсі - для цього задіяні інші механізми. гадаю всі корупціонери на курс навіть не дивляться. якісь дрібні клерки в НБУ може на інсайді собі трохи підробляють, але ключлве слово "дрібні".
оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.
це не помилка форуму, це помилка конкретних людей(які тимчасова втратили на падінні гривні), корупціонера не так щоб цікавив курс, якщо це держзамовлення(контракт), то маржу він оговорює з тими, к ким мутить оборудки (а курс це декілька зайвих відсотків, як бонус, або навпаки)
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:42
flyman написав:
Скоро підвезуть допомогу від партнерів з МВФ та Японії і "курсова пила" запрацює
ха! а до того ЗВР сейчас уже типа пустые... - чушь .
Это же опять нацбанк специально почти игнорирует начало очередного роста на МБ по любому поводу,
и через 2-3 недели легко заливает самораскочегарившийся рост, но уже по более выгодным для себя взлетевшим курсам.
Профит.
Оно всьо и везде вроде смешная конспирология... а потом , иногда не скоро, всьо подтвеждается
(индийская семья Ганди (Индира Ганди, Раджив Ганди) штатные аганты КГБ? - конспирология? - нет, подтвердилось через 25 лет после вербовки)
Востаннє редагувалось flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:55
Shaman написав:
оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.
Коли опублікують поіменні обміни всіх крупних гравців (скажімо від 1 млн.$ в день) - тоді й можна буде казати про безпідставність конспірології. Атак чому б і не реальним був "заказ" від Кернела чи металургів "підніміть курс, ми через тиждень хочемо злитись, а Вам % від заробленого"...
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:03
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.
Коли опублікують поіменні обміни всіх крупних гравців (скажімо від 1 млн.$ в день) - тоді й можна буде казати про безпідставність конспірології. Атак чому б і не реальним був "заказ" від Кернела чи металургів "підніміть курс, ми через тиждень хочемо злитись, а Вам % від заробленого"...
а ще на додачу, куди ці великі гравці долари повезли
не кажіть нісенітниць.
ці гравці це банки, які свої пули набирають з заявок тисяч своїх клієнтів.
бо те, що ви написали - нереально, про Кернел чи умовних металургів. ніхто там не збирає великі суми, валюта продається щодня по будь-якому курсу - бо гроші потрібні для бізнесу. всі, хто працював у бізнесі це розуміє. знаю про одного гравця, що експортує на 1 ярд дол на рік - не роблять вони таке.
але так, я вам це не доведу, бо вся ця інфо закрита. казначеї банків це вам це теж скажуть, але скільки тих казначеїв - менше 200 на країну?
upd бачу по "+", що ідея має все одно прихильників
як мені підказують, скажіть чесно - сильно встрягли в гривні?
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 20 лют, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:06
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
оце припущення, що курс в країні роблять під окремих людей - це безпідставна конспірологія з вірогідністю 99%.
Коли опублікують поіменні обміни всіх крупних гравців (скажімо від 1 млн.$ в день) - тоді й можна буде казати про безпідставність конспірології. Атак чому б і не реальним був "заказ" від Кернела чи металургів "підніміть курс, ми через тиждень хочемо злитись, а Вам % від заробленого"...
Це все робота "невидимої руки ринку".
Потрібно тільки трошки її позолотить.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:06
Дюрі-бачі
я заметил, шо поколение смузистов - оно доверчивое шокапец, и верит законам, книгам, учебникам - всегда больше чем своим глазам.
...пока им казначей банка не скажет, шо таки да, "тогда курс опустили к 36 под то, чтоб скупились "свои", вышедшие из ОВДП - а шо такова."
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:24
А почему паника?. У нас что февраль 24г. какой то особенный?. Или в др. года в феврале была стабильность?. Через неделю март и всё станет на свои места. В марте должны зайти деньги от МВФ, ЕС, япошек и т.д. Так же вы что думаете, что США нас поматросили и бросили?.Сейчас выйдут они после каникул и примут не этот так др. Закон про помощь Украине. И курс моментом вниз. Февраль всегда время сбросить "сапАги" и начинать присматриваться к стоимости "Сандалей"))
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:36
flysoulfly написав:Дюрі-бачі
я заметил, шо поколение смузистов - оно доверчивое шокапец, и верит законам, книгам, учебникам - всегда больше чем своим глазам.
...пока им казначей банка не скажет, шо таки да, "тогда курс опустили к 36 под то, чтоб скупились "свои", вышедшие из ОВДП - а шо такова."
а як назвати покоління, яке вірить у теорії змови?
воно ж теж не довіряє офіційним даним, й вірить якимось оракулам.
що мається на увазі "своим глазам"? - ви ж не наведете конкретних ознак чи фактів, лише припущення. це схоже суперечку про віру - вам не потрібні факти, ви вірите. але так, довести, що Бога не існує - теж неможливо.
до цифр - а яка доля ОВДП у власності фізосіб чи навіть нерезів в загальній кількості? а якщо назвете, то може зрозуміло, що це не ті відсотки, які на щось впливають?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:38
Игорь Алексеевич
У людей снова какие-то панические настроения, видать наш охлос для чего-то пытаются напугать.
Так что ждём выход на плато. Когда оно будет, 29 февраля?)
Востаннє редагувалось Andrey2512
в Вів 20 лют, 2024 18:40, всього редагувалось 2 разів.
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