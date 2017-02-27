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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лют, 2024 18:38
Игорь Алексеевич написав:
А почему паника?. У нас что февраль 24г. какой то особенный?. Или в др. года в феврале была стабильность?. Через неделю март и всё станет на свои места. В марте должны зайти деньги от МВФ, ЕС, япошек и т.д. Так же вы что думаете, что США нас поматросили и бросили?.Сейчас выйдут они после каникул и примут не этот так др. Закон про помощь Украине. И курс моментом вниз
. Февраль всегда время сбросить "сапАги" и начинать присматриваться к стоимости "Сандалей"))
ви вже перейшли до неприкритого стьобу. але смайлики робить більшими, щоб це всі розуміли...
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:39
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
У людей снова какие-то панические настроения, видать наш охлос снова для чего-то пытаются напугать.
Так что ждём выход на плато. Когда оно будет, 29 февраля
?)
30го...
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Shaman
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:41
Shaman Ага))) тогда же начнутся веерные отключения, помните нас пугали, что даже без обстрелов света не будет по 8 часов?))) И что? Ни одного раза не выключили!
Зачем пугали, спрашивается
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:44
Andrey2512 написав:Зачем пугали, спрашивается
Щоб підняти ціну на електроенергію.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:48
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Yuri_61
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Додано: Вів 20 лют, 2024 19:58
Yuri_61
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Бачу по новій аватарці, що вже озброїлись інструментом
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Zochan
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:01
Zochan написав:Yuri_61
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Бачу по новій аватарці, що вже озброїлись інструментом
блиииин, а я и "не узнал в гриме"
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:06
flysoulfly написав:
я заметил, шо поколение смузистов - оно доверчивое шокапец, и верит законам, книгам, учебникам - всегда больше чем своим глазам.
Вірити своїм очам - це зло, адже ми дуже вразливі для когнітивних викривлень: погане (купив долар - на другий день курс ракетою на дно) запам'ятовується значно краще, ніж хороше і потім буде ще і внукам розповідатись...
Але про валюту в нас недостатньо даних, щоб зробити обґрунтовані висновки і спростувати природню схему наживи відповідних людей в НБУ.
Тому я, користуючись принципом Бритви Оками, вважаю, що хтось заробляє на свідомих штучних
гойдалках курсу, які влаштовуються без видимої причини (під природніми рухами ринку, не спровокованими НБУ штучно, я вважаю ті, коли доводиться збільшувати інтервенції в рази, як було в кінці грудня. Природнього руху вниз, при якому б НБУ треба скуповувати валюту на міжбанку, ще не було жодного разу з початку війни).
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Дюрі-бачі
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