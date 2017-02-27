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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11214112151121611217
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:38

  Игорь Алексеевич написав:А почему паника?. У нас что февраль 24г. какой то особенный?. Или в др. года в феврале была стабильность?. Через неделю март и всё станет на свои места. В марте должны зайти деньги от МВФ, ЕС, япошек и т.д. Так же вы что думаете, что США нас поматросили и бросили?.Сейчас выйдут они после каникул и примут не этот так др. Закон про помощь Украине. И курс моментом вниз. Февраль всегда время сбросить "сапАги" и начинать присматриваться к стоимости "Сандалей"))

ви вже перейшли до неприкритого стьобу. але смайлики робить більшими, щоб це всі розуміли...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:39

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
У людей снова какие-то панические настроения, видать наш охлос снова для чего-то пытаются напугать.

Так что ждём выход на плато. Когда оно будет, 29 февраля?)

30го...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:41

Shaman Ага))) тогда же начнутся веерные отключения, помните нас пугали, что даже без обстрелов света не будет по 8 часов?))) И что? Ни одного раза не выключили!

Зачем пугали, спрашивается
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Andrey2512 написав:Зачем пугали, спрашивается

Щоб підняти ціну на електроенергію.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:я заметил, шо поколение смузистов - оно доверчивое шокапец, и верит законам, книгам, учебникам - всегда больше чем своим глазам.

Вірити своїм очам - це зло, адже ми дуже вразливі для когнітивних викривлень: погане (купив долар - на другий день курс ракетою на дно) запам'ятовується значно краще, ніж хороше і потім буде ще і внукам розповідатись...
Але про валюту в нас недостатньо даних, щоб зробити обґрунтовані висновки і спростувати природню схему наживи відповідних людей в НБУ.
Тому я, користуючись принципом Бритви Оками, вважаю, що хтось заробляє на свідомих штучних гойдалках курсу, які влаштовуються без видимої причини (під природніми рухами ринку, не спровокованими НБУ штучно, я вважаю ті, коли доводиться збільшувати інтервенції в рази, як було в кінці грудня. Природнього руху вниз, при якому б НБУ треба скуповувати валюту на міжбанку, ще не було жодного разу з початку війни).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Продовжується стагнація на ринку ОВДП.

Сьогодні міністерство фінансів залучили лише 278,7 млн євро. Це при тому що у четвер буде погашення 303,9 млн євро. Мінус мільярд гривень в еквіваленті.
У гривні залучили скромні 5.1 млрд, половина з яких (2,5 млрд) вже завтра буде повернута за старий випуск.

З початку року портфель ОВДП банків виріс лише на 3.6 млрд гривень, тобто менше, ніж він виріс у фізичних осіб. Це нульовий приріст по суті. Який у перспективі може стати взагалі від'ємним, якщо виніс депозитів з банків продовжиться.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 23:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Винос депозитів з банків продовжиться.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 23:38

Кажеться міфічне "зовнішнє" або трохи менш вигадане "внутрішнє" управління наказало щеневтіку не просирати обмежені валютні резерви просто так, "во ізбєжаніє" кратного девалу папізже... як було у папєрєдніка )) Це підтверджується дуже обмеженими інтервенціями і тимчасово зупиненим друкарським верстатом (у т.ч. спроби зменшити ахрєнєть який дефіцит бюджету).
можливо весь "девал" обмежиться сорокєтом, поки що.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 23:53

  Дюрі-бачі написав: вважаю, що хтось заробляє на свідомих штучних гойдалках курсу, які влаштовуються без видимої причини
теж так вважаю

  2XL написав:Винос депозитів з банків продовжиться.
так.
теж долучуся до процесу.
flysoulfly
 
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