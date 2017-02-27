не виключаю, що НБУ може зливати інсайди, але повірите-це дрібна рибка (декілька млн грн), а крупна риба грає на млрд (і це не тільки грінкевичи) тому краще робіть висновки і чекайте на момент(коли продати/відкупити)
Vert написав:Продовжується стагнація на ринку ОВДП.
Сьогодні міністерство фінансів залучили лише 278,7 млн євро. Це при тому що у четвер буде погашення 303,9 млн євро. Мінус мільярд гривень в еквіваленті. У гривні залучили скромні 5.1 млрд, половина з яких (2,5 млрд) вже завтра буде повернута за старий випуск.
З початку року портфель ОВДП банків виріс лише на 3.6 млрд гривень, тобто менше, ніж він виріс у фізичних осіб. Це нульовий приріст по суті. Який у перспективі може стати взагалі від'ємним, якщо виніс депозитів з банків продовжиться.
до чого тут депозити (особисто в гривні)-які крайне ризиковий спосіб заробітку і до 2022 ОВДП стає менш привабливим на фоні відсутності голосування про допомогу у США (і наближення праймеріз 2024) дивиться на календар по штатам -16 штатов 5 березня 2024
The first big multistate contest will be on Super Tuesday on March 5, when 16 states and one territory will vote. The final states to hold presidential primary contests will vote in June.
Героям все вдається і не завадило би нам написати петицію його командиру і всім її підписати,з проханням щоб його тримали десь при штабі використовуючи по максимуму потужність його непересічноаналітичного складу розуму, а не відправили на передову для допомоги долярчику в носінні бусоля і заряджання рацій.