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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11215112161121711218
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я Еще год назад обещал исчезнуть
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:00

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
У людей снова какие-то панические настроения, видать наш охлос для чего-то пытаются напугать.

Так что ждём выход на плато. Когда оно будет, 29 февраля?)


охлос -це пару тисяч форумчан, у населення немає грошей (ніяких), ледве вистачає на їжу (борги за комуналку зростають з кожним днем), до того утворився ланцюг боргів між компаніями

https://www.epravda.com.ua/publications ... /6/707370/

не виключаю, що НБУ може зливати інсайди, але повірите-це дрібна рибка (декілька млн грн), а крупна риба грає на млрд (і це не тільки грінкевичи)
тому краще робіть висновки і чекайте на момент(коли продати/відкупити)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:05

  Zochan написав:
Andrey2512 написав:Зачем пугали, спрашивается

Щоб підняти ціну на електроенергію.


і шо підняли? ні

треба дякувати працівникам обленерго (сьогодні для деяких -це ДТЕК)
на приклад у мене-отримав повідомлення-"планові роботи на дату, енегії не буде 8 годин), по факту на 1,30 години...працюють люди

у коли був потужніший ураган у грудні-відновили майже всі мережи за 48+ годин
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:14

  Vert написав:Продовжується стагнація на ринку ОВДП.

Сьогодні міністерство фінансів залучили лише 278,7 млн євро. Це при тому що у четвер буде погашення 303,9 млн євро. Мінус мільярд гривень в еквіваленті.
У гривні залучили скромні 5.1 млрд, половина з яких (2,5 млрд) вже завтра буде повернута за старий випуск.

З початку року портфель ОВДП банків виріс лише на 3.6 млрд гривень, тобто менше, ніж він виріс у фізичних осіб. Це нульовий приріст по суті. Який у перспективі може стати взагалі від'ємним, якщо виніс депозитів з банків продовжиться.


до чого тут депозити (особисто в гривні)-які крайне ризиковий спосіб заробітку і до 2022
ОВДП стає менш привабливим на фоні відсутності голосування про допомогу у США (і наближення праймеріз 2024) дивиться на календар по штатам -16 штатов 5 березня 2024

The first big multistate contest will be on Super Tuesday on March 5, when 16 states and one territory will vote. The final states to hold presidential primary contests will vote in June.


https://www.nbcnews.com/politics/2024-p ... s/calendar
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:15

  Сибарит написав:Я Еще год назад обещал исчезнуть


удалось?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:удалось?

Героям все вдається і не завадило би нам написати петицію його командиру і всім її підписати,з проханням щоб його тримали десь при штабі використовуючи по максимуму потужність його непересічноаналітичного складу розуму, а не відправили на передову для допомоги долярчику в носінні бусоля і заряджання рацій.
Василь-Рівне
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