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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лют, 2024 08:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я Еще год назад обещал исчезнуть
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:00
охлос -це пару тисяч форумчан, у населення немає грошей (ніяких), ледве вистачає на їжу (борги за комуналку зростають з кожним днем), до того утворився ланцюг боргів між компаніями
не виключаю, що НБУ може зливати інсайди, але повірите-це дрібна рибка (декілька млн грн), а крупна риба грає на млрд (і це не тільки грінкевичи)
тому краще робіть висновки і чекайте на момент(коли продати/відкупити)
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:05
і шо підняли? ні
треба дякувати працівникам обленерго (сьогодні для деяких -це ДТЕК)
на приклад у мене-отримав повідомлення-"планові роботи на дату, енегії не буде 8 годин), по факту на 1,30 години...працюють люди
у коли був потужніший ураган у грудні-відновили майже всі мережи за 48+ годин
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:14
до чого тут депозити (особисто в гривні)-які крайне ризиковий спосіб заробітку і до 2022
ОВДП стає менш привабливим на фоні відсутності голосування про допомогу у США (і наближення праймеріз 2024) дивиться на календар по штатам -16 штатов 5 березня 2024
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Героям все вдається і не завадило би нам написати петицію його командиру і всім її підписати,з проханням щоб його тримали десь при штабі використовуючи по максимуму потужність його непересічноаналітичного складу розуму, а не відправили на передову для допомоги долярчику в носінні бусоля і заряджання рацій.
Додано: Сер 21 лют, 2024 10:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 21 лют, 2024 11:07
Особливо подякувати коли у місті на ЗУ куди довелося переїхати по 16-18 годин не було світла, деякі дні по 10-13 годин поспіль. А потім заявили через 3 мiс, що в цьому не було необхідності.
Потім екстрено підвищили тариф.
Спочатку потрібно дякувати за відсутність послуг, потім за підвищення тарифу.
тепер теж відбувається із водою.
Мабуть, інфантильність невиліковна.
Додано: Сер 21 лют, 2024 11:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
тут трішки інші цифри по грню ОВДП:
Додано: Сер 21 лют, 2024 12:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я не про злив інформації, а про штучне коливання курсу, коли на інтервенціях продавлюється вниз, то на дрібних обсягах летить вгору. Поки були тільки 2 природні стрибки вгору в жовтні, при відміні фіксованого курсу і в грудні, коли бюджетники отримали кошти. Обидва НБУ погасив витрачаючи по 0,8-1 млрд / тиждень. І ще міг бути 1 природній відкат донизу в липні 2022 (після зміни фіксованого курсу), але його не допустили.
Не має бути руху донизу, поки НБУ продає більше, ніж викуповує.
Судячи по новим валютним обмеженням НБУ нарешті починає щось робити не на шкоду Україні.
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