flysoulfly написав:я заметил, шо поколение смузистов - оно доверчивое шокапец, и верит законам, книгам, учебникам - всегда больше чем своим глазам.
Вірити своїм очам - це зло, адже ми дуже вразливі для когнітивних викривлень: погане (купив долар - на другий день курс ракетою на дно) запам'ятовується значно краще, ніж хороше і потім буде ще і внукам розповідатись... Але про валюту в нас недостатньо даних, щоб зробити обґрунтовані висновки і спростувати природню схему наживи відповідних людей в НБУ. Тому я, користуючись принципом Бритви Оками, вважаю, що хтось заробляє на свідомих штучних гойдалках курсу, які влаштовуються без видимої причини (під природніми рухами ринку, не спровокованими НБУ штучно, я вважаю ті, коли доводиться збільшувати інтервенції в рази, як було в кінці грудня. Природнього руху вниз, при якому б НБУ треба скуповувати валюту на міжбанку, ще не було жодного разу з початку війни).
але ще менше підстав обвинувачувати, що такі схеми існують - даних немає. хіба що особисте - "если б мог то спи.дил"
те, що ви не бачите причини, не значить, що вони не існують
тепер, оскільки з початку війни НБУ постійно продає на міжбанку, ринковий механізм курсоутворення не працює, тому можна казати що курс штучний. ваша особиста думка, якої стратегії має притримуватися НБУ в цьому випадку?
з чим погоджусь, що гойдалок не має бути, в цьому немає сенсу, курс має рухатися в одному напрямку
тариф 2,64 з 1 червня 2023 -це 9 місяців тому, обіцяли підняли до 5-6грн, але не підняли, бо...це буде непосильним навантаження на населення
0 травня 2023 року Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн. Новий тариф діє з 1 червня.
до цього було 1,44 і 1,68грн
В Україні діє тариф 1,44 грн/кВт⋅год при споживанні до 250 кВт·год за місяць, а понад цей обсяг – 1,68 грн/кВт⋅год. «Це менше, ніж собівартість транспортування електроенергії», – сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
це була гра в популізм від Зе-владия, піднімали тарифи для безнеса (який автоматично заклад це у ціну товару або послуг), а населення не чипали
1,68 при долар па 27, це 0,062 дол за квт... сьогодні 2,64 це 0,068дол ...тобто десь на 10% виросла ціна (хтось скаже що пенси отримують не в доларам, але пенсію більшості теж підняли на 7-8%, тим у кого 10к підняли на 400грн)
prodigy, Ви спершу сказали, що не піднімали, а тепер незрозуміло, що хочете довести? Так підняли з 01.06.2023р до 2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри) і мотивували підняття, щоб не було відключень на осінь/зиму, як в попередньому році.
Бачу зачепили тему тарифів та популізму. Цікаве посилання: https://www.bruegel.org/dataset/electri ... -dashboard Зверніть увагу, як співвідносяться тарифи населення та промисловості по різним країнам. Порівняйте це співвідношення з своєю оцінкою рівня популізму певної держави. Буде цікаво. Зверніть увагу на Угорщину. Популізм - це база для корупції.
Shaman написав:ваша особиста думка, якої стратегії має притримуватися НБУ в цьому випадку?
Моя думка, що 1) курс не повинен йти вниз поки НБУ не викуповує валюту, максимум добові коливання +/-5 коп. від раптового зливу крупних сум. 2) Вгору ріст має бути пропорційним обсягам торгів. 3) Офіційний курс нижче запланованого в бюджеті - свідоме шкідництво.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 21 лют, 2024 13:56, всього редагувалось 2 разів.