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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11216112171121811219
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:23

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:я заметил, шо поколение смузистов - оно доверчивое шокапец, и верит законам, книгам, учебникам - всегда больше чем своим глазам.

Вірити своїм очам - це зло, адже ми дуже вразливі для когнітивних викривлень: погане (купив долар - на другий день курс ракетою на дно) запам'ятовується значно краще, ніж хороше і потім буде ще і внукам розповідатись...
Але про валюту в нас недостатньо даних, щоб зробити обґрунтовані висновки і спростувати природню схему наживи відповідних людей в НБУ.
Тому я, користуючись принципом Бритви Оками, вважаю, що хтось заробляє на свідомих штучних гойдалках курсу, які влаштовуються без видимої причини (під природніми рухами ринку, не спровокованими НБУ штучно, я вважаю ті, коли доводиться збільшувати інтервенції в рази, як було в кінці грудня. Природнього руху вниз, при якому б НБУ треба скуповувати валюту на міжбанку, ще не було жодного разу з початку війни).

але ще менше підстав обвинувачувати, що такі схеми існують - даних немає. хіба що особисте - "если б мог то спи.дил" :D

те, що ви не бачите причини, не значить, що вони не існують ;)

тепер, оскільки з початку війни НБУ постійно продає на міжбанку, ринковий механізм курсоутворення не працює, тому можна казати що курс штучний. ваша особиста думка, якої стратегії має притримуватися НБУ в цьому випадку?

з чим погоджусь, що гойдалок не має бути, в цьому немає сенсу, курс має рухатися в одному напрямку
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"Франция испытывает трудности с оплатой обещанной Украине помощи на 3 млрд евро, — Bloomberg

Масштабное сокращение расходов привело к тому, что французское правительство не может найти средства, которые предназначены для закупки ракет и артиллерии для Украины.

На выходных Париж понизил прогноз ВВП на 2024 год и заявил, что ему необходимо сэкономить 10 миллиардов евро. А еще нужно оказать протестующим фермерам обещанную дорогостоящую помощь"

Ситуація для курсу дедалі згущується.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:48

  edgar_po написав:
  Vert написав:Продовжується стагнація на ринку ОВДП.
тут трішки інші цифри по грню ОВДП: https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/20/710179/

Та, вроде, с учётом округлений те же самые. Только одни это называют "скромные" и "стагнация", а другие - нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:52

  Zochan написав:
prodigy написав:
  Zochan написав:
і шо підняли? ні

Так, до 2.64грн.


тариф 2,64 з 1 червня 2023 -це 9 місяців тому, обіцяли підняли до 5-6грн, але не підняли, бо...це буде непосильним навантаження на населення

0 травня 2023 року Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн. Новий тариф діє з 1 червня.


до цього було 1,44 і 1,68грн
В Україні діє тариф 1,44 грн/кВт⋅год при споживанні до 250 кВт·год за місяць, а понад цей обсяг – 1,68 грн/кВт⋅год. «Це менше, ніж собівартість транспортування електроенергії», – сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
це була гра в популізм від Зе-владия, піднімали тарифи для безнеса (який автоматично заклад це у ціну товару або послуг), а населення не чипали

1,68 при долар па 27, це 0,062 дол за квт... сьогодні 2,64 це 0,068дол ...тобто десь на 10% виросла ціна (хтось скаже що пенси отримують не в доларам, але пенсію більшості теж підняли на 7-8%, тим у кого 10к підняли на 400грн)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  feecold написав:Мабуть, інфантильність невиліковна.


є спосіб для лікування-беріть лопату і годуйте свою сім'ю
https://www.youtube.com/watch?v=S9X86A582AQ

в Польші 1квт 6,6грн? так краще?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 13:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

prodigy,
Ви спершу сказали, що не піднімали, а тепер незрозуміло, що хочете довести?
Так підняли з 01.06.2023р до 2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри) і мотивували підняття, щоб не було відключень на осінь/зиму, як в попередньому році.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 13:19

Бачу зачепили тему тарифів та популізму.
Цікаве посилання: https://www.bruegel.org/dataset/electri ... -dashboard
Зверніть увагу, як співвідносяться тарифи населення та промисловості по різним країнам. Порівняйте це співвідношення з своєю оцінкою рівня популізму певної держави. Буде цікаво. Зверніть увагу на Угорщину.
Популізм - це база для корупції.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 13:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ваша особиста думка, якої стратегії має притримуватися НБУ в цьому випадку?
Моя думка, що
1) курс не повинен йти вниз поки НБУ не викуповує валюту, максимум добові коливання +/-5 коп. від раптового зливу крупних сум.
2) Вгору ріст має бути пропорційним обсягам торгів.
3) Офіційний курс нижче запланованого в бюджеті - свідоме шкідництво.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 21 лют, 2024 13:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 13:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри)
так 2,64 теж неадекватно низька ціна: розподіл 2,5-3 грн, собівартість в Енергоатома 1 грн., на ремонт потрібні інвестиції... Тобто адекватною зараз є ціна між 4 і 5 грн.
Дюрі-бачі
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