тариф 2,64 з 1 червня 2023 -це 9 місяців тому, обіцяли підняли до 5-6грн, але не підняли, бо...це буде непосильним навантаження на населення
0 травня 2023 року Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн. Новий тариф діє з 1 червня.
до цього було 1,44 і 1,68грн
В Україні діє тариф 1,44 грн/кВт⋅год при споживанні до 250 кВт·год за місяць, а понад цей обсяг – 1,68 грн/кВт⋅год. «Це менше, ніж собівартість транспортування електроенергії», – сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
це була гра в популізм від Зе-владия, піднімали тарифи для безнеса (який автоматично заклад це у ціну товару або послуг), а населення не чипали
1,68 при долар па 27, це 0,062 дол за квт... сьогодні 2,64 це 0,068дол ...тобто десь на 10% виросла ціна (хтось скаже що пенси отримують не в доларам, але пенсію більшості теж підняли на 7-8%, тим у кого 10к підняли на 400грн)
prodigy, Ви спершу сказали, що не піднімали, а тепер незрозуміло, що хочете довести? Так підняли з 01.06.2023р до 2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри) і мотивували підняття, щоб не було відключень на осінь/зиму, як в попередньому році.
Бачу зачепили тему тарифів та популізму. Цікаве посилання: https://www.bruegel.org/dataset/electri ... -dashboard Зверніть увагу, як співвідносяться тарифи населення та промисловості по різним країнам. Порівняйте це співвідношення з своєю оцінкою рівня популізму певної держави. Буде цікаво. Зверніть увагу на Угорщину. Популізм - це база для корупції.
Shaman написав:ваша особиста думка, якої стратегії має притримуватися НБУ в цьому випадку?
Моя думка, що 1) курс не повинен йти вниз поки НБУ не викуповує валюту, максимум добові коливання +/-5 коп. від раптового зливу крупних сум. 2) Вгору ріст має бути пропорційним обсягам торгів. 3) Офіційний курс нижче запланованого в бюджеті - свідоме шкідництво.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 21 лют, 2024 13:56, всього редагувалось 2 разів.
Zochan написав:2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри)
так 2,64 теж неадекватно низька ціна: розподіл 2,5-3 грн, собівартість в Енергоатома 1 грн., на ремонт потрібні інвестиції... Тобто адекватною зараз є ціна між 4 і 5 грн.
Порахуємо окупність сонячних панелей при 5 грн./квт*ч. Станція на 10 квт під ключ коштує 236500 грн. (взято навмання перше посилання з пошуку). https://sun-energy.com.ua/solar-power/solar-power-plants/biudzhetna10kwt Скажімо чесно, сума не є непосильною для пересічного. Якщо сім'я витрачає в середньому на місяць 400 квт. по 5 грн. за квт., маємо платіжку 2000 грн./міс. Станція на 10 квт. окупиться за 236500 грн. : 2000 грн. = 118 місяців = неповних 10 років.
При розрахунках навмисно: 1. не рахував прибуток за продані надлишки електроенергії. 2. взяв станцію на 10 квт., що набагато більше ніж треба середньостатистичньому домогосподарству.