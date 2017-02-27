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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11217112181121911220
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:49

  farm написав:Якщо сім'я витрачає в середньому на місяць 400 квт. по 5 грн. за квт., маємо платіжку 2000 грн./міс.
Станція на 10 квт. окупиться за 236500 грн. : 2000 грн. = 118 місяців = неповних 10 років.

сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vert написав:Продовжується стагнація на ринку ОВДП.

Сьогодні міністерство фінансів залучили лише 278,7 млн євро. Це при тому що у четвер буде погашення 303,9 млн євро. Мінус мільярд гривень в еквіваленті.
У гривні залучили скромні 5.1 млрд, половина з яких (2,5 млрд) вже завтра буде повернута за старий випуск.

З початку року портфель ОВДП банків виріс лише на 3.6 млрд гривень, тобто менше, ніж він виріс у фізичних осіб. Це нульовий приріст по суті. Який у перспективі може стати взагалі від'ємним, якщо виніс депозитів з банків продовжиться.

Це все до моменту поки воєнні, такі як я, не продовжили скупати ОВДП в тому числі за винесені з депозитів гроші.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:58

  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт

Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:00

:?:
где же "плато" ...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:11

  sergey_sryvkin написав:
  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт

Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...


опалення дровами
проте - електричні бойлери,індукційні плити,морозильні камери,робота з електрозварювальним апаратом в купі дають велику платіжку .
sens
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2
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:11

  asti написав:
  flysoulfly написав::?:
где же "плато" ...
Уже было :)
это когда на межбанке -0.05 коп на полчаса :) перед продолжением постоянного роста на +0.05 в час?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 15:21, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:15

  flysoulfly написав::?:
где же "плато" ...
Уже было :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Та что-то не похоже...
Andrey2512
 
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