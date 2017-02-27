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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лют, 2024 14:49
farm написав:
Якщо сім'я витрачає в середньому на місяць 400 квт. по 5 грн. за квт., маємо платіжку 2000 грн./міс.
Станція на 10 квт. окупиться за 236500 грн. : 2000 грн. = 118 місяців = неповних 10 років.
сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 21 лют, 2024 14:55
sergey_sryvkin написав:
сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт
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Додано: Сер 21 лют, 2024 14:56
Vert написав:
Продовжується стагнація на ринку ОВДП.
Сьогодні міністерство фінансів залучили лише 278,7 млн євро. Це при тому що у четвер буде погашення 303,9 млн євро. Мінус мільярд гривень в еквіваленті.
У гривні залучили скромні 5.1 млрд, половина з яких (2,5 млрд) вже завтра буде повернута за старий випуск.
З початку року портфель ОВДП банків виріс лише на 3.6 млрд гривень, тобто менше, ніж він виріс у фізичних осіб. Це нульовий приріст по суті. Який у перспективі може стати взагалі від'ємним, якщо виніс депозитів з банків продовжиться.
Це все до моменту поки воєнні, такі як я, не продовжили скупати ОВДП в тому числі за винесені з депозитів гроші.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 14:58
sens написав: sergey_sryvkin написав:
сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт
Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:00
где же "плато" ...
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flysoulfly
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:11
sergey_sryvkin написав: sens написав: sergey_sryvkin написав:
сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт
Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...
опалення дровами
проте - електричні бойлери,індукційні плити,морозильні камери,робота з електрозварювальним апаратом в купі дають велику платіжку .
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:11
asti написав: flysoulfly написав:
:?:
где же "плато" ...
Уже было
это когда на межбанке -0.05 коп на полчаса
перед продолжением постоянного роста на +0.05 в час?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 21 лют, 2024 15:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:15
flysoulfly написав:
:?:
где же "плато" ...
Уже было
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:26
Та что-то не похоже...
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