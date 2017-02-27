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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:11
asti написав: flysoulfly написав:
:?:
где же "плато" ...
Уже было
это когда на межбанке -0.05 коп на полчаса
перед продолжением постоянного роста на +0.05 в час?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 21 лют, 2024 15:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:15
flysoulfly написав:
:?:
где же "плато" ...
Уже было
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:26
Та что-то не похоже...
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Andrey2512
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Додано: Сер 21 лют, 2024 16:11
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Додано: Сер 21 лют, 2024 16:46
Andrey2512 написав:
Та что-то не похоже...
В начале февраля))
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Додано: Сер 21 лют, 2024 16:57
Похоже на то, что по USD плавно идем на цифру 39,00 (продажа, наличный).
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Victor8
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Додано: Сер 21 лют, 2024 17:24
flysoulfly написав:
:?:
где же "плато" ...
ви не помічаєте плато? я воно зараз (курс залишається стабільним на готівці більше 6 годин, до завтра до 11.00 точно, тобто вже маєте майже добу плато
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