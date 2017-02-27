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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11217112181121911220>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:11

  asti написав:
  flysoulfly написав::?:
где же "плато" ...
Уже было :)
это когда на межбанке -0.05 коп на полчаса :) перед продолжением постоянного роста на +0.05 в час?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 15:21, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:15

  flysoulfly написав::?:
где же "плато" ...
Уже было :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Та что-то не похоже...
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:11

Продовження повідомлень:
Ринок енергоносіїв в контексті

Пропонуємо тему до обговорення:
Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:46

  Andrey2512 написав:Та что-то не похоже...
В начале февраля))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:57

Похоже на то, что по USD плавно идем на цифру 39,00 (продажа, наличный).
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:24

  flysoulfly написав::?:
где же "плато" ...

ви не помічаєте плато? я воно зараз (курс залишається стабільним на готівці більше 6 годин, до завтра до 11.00 точно, тобто вже маєте майже добу плато
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 20:01

  Victor8 написав:Похоже на то, что по USD плавно идем на цифру 39,00 (продажа, наличный).
Валютчики говорят, нет спроса. Но берут...)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 20:46

курс па46 очікуйте у третю хвилю в 2024 році. Для ловідки: перша хвиля вже зараз. Час пішов.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 21 лют, 2024 20:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 20:51

  asti написав:
  Victor8 написав:Похоже на то, что по USD плавно идем на цифру 39,00 (продажа, наличный).
Валютчики говорят, нет спроса. Но берут...)))

Почнуть брати активніше коли буде по 40 - у нас завжди так)
cherchiltank
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