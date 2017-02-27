sailed Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ. Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония. По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.
antey1969 написав:sailed Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ. Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония. По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.
Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
sailed написав:Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Так сразу ж тогда сошлись во мнениях, что это не серьёзно. Причём одна половина считает что потому, что так много платить не будут, а другая, что 20к - это слишком мало и за меньше, чем 40к, ничего менять не стоит. Поэтому сейчас решили, что с каждого по 1.5к и броню за это не давать.