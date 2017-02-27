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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11217112181121911220
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:03

  prodigy написав:
  flysoulfly написав::?:
где же "плато" ...

ви не помічаєте плато? я воно зараз (курс залишається стабільним на готівці більше 6 годин, до завтра до 11.00 точно, тобто вже маєте майже добу плато

Это может быть ступенька))) а потом снова вверх ⬆️
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:13

  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:
  flysoulfly написав::?:
где же "плато" ...

ви не помічаєте плато? я воно зараз (курс залишається стабільним на готівці більше 6 годин, до завтра до 11.00 точно, тобто вже маєте майже добу плато

Это может быть ступенька))) а потом снова вверх ⬆️

Це чергова сходинка. Вгору коли Успіх отримає виплату.)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:24

Чем больше купят сегодня по 39, тем больше скинут летом по 37,5))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:49

  oleg49 написав:
  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:ви не помічаєте плато? я воно зараз (курс залишається стабільним на готівці більше 6 годин, до завтра до 11.00 точно, тобто вже маєте майже добу плато

Это может быть ступенька))) а потом снова вверх ⬆️

Це чергова сходинка. Вгору коли Успіх отримає виплату.)

"На встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил, что воюющим на нуле военнослужащим нужно поднимать зарплату до 200 тысяч грн в месяц"

Успіх йде до успіху.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:57

sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:01

  sailed написав:
  oleg49 написав:
  Andrey2512 написав: Это может быть ступенька))) а потом снова вверх ⬆️

Це чергова сходинка. Вгору коли Успіх отримає виплату.)

"На встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил, что воюющим на нуле военнослужащим нужно поднимать зарплату до 200 тысяч грн в месяц"

Успіх йде до успіху.

Ой нагадали. :)
https://www.youtube.com/watch?v=Ao2FdEE ... 0%B8%D0%B9
А гроші візьмемо у "папередніков".
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:05

  antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.

Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:16

  sailed написав:Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.

Так сразу ж тогда сошлись во мнениях, что это не серьёзно. Причём одна половина считает что потому, что так много платить не будут, а другая, что 20к - это слишком мало и за меньше, чем 40к, ничего менять не стоит. Поэтому сейчас решили, что с каждого по 1.5к и броню за это не давать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Украина близка к тому, чтобы достичь соглашение с МВФ на предоставление $900 млн, что может стать "вторым по величине финансовым спасательным кругом" для Киева после грантов и кредитов ЕС — Bloomberg
sailed
 
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