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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2024 01:00
2XL написав: sailed написав: antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.
Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Якщо враховувати, що йшла мова про бронь для офіційної зарплати від 35000, а то державу влаштувала б оплата в розмірі податку з такою зарплати, 6800.
тут я все порахував на прикладі , скільки податків зараз платиться із зарпалти
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